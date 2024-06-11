Нові підходи у вихованні дошкільнят реалізують в Горішніх Плавнях

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У дитячому садку «Сонечко» використовується методика «реджіо-підходу» у створенні розвивального простору. Нещодавно представники місцевого самоврядування ознайомилися з використанням її можливостей у роботі з дошкільнятами.

Минулого четверга заняття середньої вікової групи «Яблунька» з використанням елементів «реджіо-педагогіки» в дитячому садку «Сонечко» відвідали міський голова Дмитро Биков, його заступниця Надія Угнічева, директорка Центру професійно-го розвитку педагогічних працівників Ірина Горобченко, головний спеціаліст міського відділу освіти Любов Павленко.

Як розповіла Ірина Горобченко, процес впровадження принципів «реджіо-педагогіки» розпочався в Горішніх Плавнях у вересні 2023 року. В експерименті задіяні діти віком від чотирьох до п’яти років у трьох дошкільних закладах. Це «Сонечко», «Попелюшка» та «Дюймовочка». Загалом в експерименті, який організувала аспірантка кафедри дошкільної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, керівниця центру «Супер Сад» Вікторія В’юнник, в Україні задіяні 28 дошкільних закладів.

Зазначимо, напрям «реджіо-педагогіка», який започаткував після Другої світової війни в італійському місті Реджо-нель-Емілія вчитель початкових класів Лоріс Малагуцці, група експертів визнала у 1991 році найкращим для дошкільних установ. Нещодавно за участі Вікторії В’юнник у Горішніх Плавнях відбувся семінар, присвячений підготовці вихованців дитячих садків до школи.

Директорка дошкільного закладу «Сонечко» Вікторія Загребельна зазначила, що в експерименті задіяна група дітей чотирьох-п’яти років.

«На занятті можна було спостерігати, як вихователь, використовуючи «реджіо-підхід», допомагає дитині в розвитку, а не підганяє її під загальні для всіх вимоги, — наголосила очільниця закладу. — Педагог ставиться до дитини з увагою та повагою, заохочує ставити питання й не поспішає пропонувати готові відповіді, спонукаючи таким чином до самостійного мислення. Ключова роль вихователя тут — сприяти розвитку дитини в середовищі, яке створюється педагогами».

За словами Вікторії Загребельної, за рік участі в експерименті діти стали більш комунікабельними, відкритішими у спілкуванні з ровесниками та дорослими. А разом із тим і більш врівноваженими, здатними за потреби більше часу проводити на одному місці.

«Діти навчаються працювати в команді, вибирати матеріал для творчої діяльності, а головне — мріяти і втілювати свої мрії у творчому процесі. Звичайно, для них вихователь готує нестандартні заняття, використовуючи весь простір для розвитку кожної дитини. Прихильники «реджіо-педагогіки» вважають, що звичні речі можуть навчити дитину більшого, ніж «спеціальні» іграшки. Ми раді, що стали учасниками експерименту, і вирішили продовжити у ньому участь ще на рік», — підсумувала Вікторія Загребельна.

Вихователька групи «Яблунька» Анна Зубкова подякувала за можливість брати участь в експерименті щодо використання «реджіо-педагогіки» в роботі з дітьми.

«Мені подобається впроваджувати цей підхід. Адже використання такого роду інновацій дозволяє кардинально змінити процес роботи з дітьми. Ми навчаємо читання, математики, але у нестандартний спосіб, не дотримуючись сталих правил. У кожної дитини є талант, наше завдання — розгледіти його і допомогти розвинути», — наголосила педагог.

Про свої враження від заняття розповів Дмитро Биков.

«Є така думка, що основний, базовий період формування особистості закладається до п’яти років. Сьогодні ми спостерігали, як діти працюють. Скажу відверто, я очікував побачити більше домашніх заготовок, але переконався, що діти працюють не за планом, — наголосив міський голова. — Було цікаво спостерігати за їхнім самовираженням, творчим процесом. Усі діти різні, кожен діяв на свій розсуд, не підглядаючи, що робить інший. Для нас дуже цінно, коли ми можемо з маленької дитини сформувати, виростити особистість з власним нестандартним поглядом на навколишній світ».

Дмитро Биков підкреслив, що вже зараз можна побачити у чотирирічних дітей перші кроки до майбутньої професії.

«Багато з того, що нас очікує у дорослому житті, вже зрозуміло в дошкільні роки, — зауважив мер. — Зокрема, під час «будівництва» майбутніх Горішніх Плавнів [так назвали ігрове завдання на занятті — Прим.] кожен маленький майстер реалізував свій власний задум, використовуючи різні матеріали й інструменти. Хтось збудував потужний міст через річку, а хтось — маєток для себе. Дехто створив оригінальну картину, а інший спорудив атракціон — Оглядове колесо».

Поряд із цим міський голова зауважив, що особливий інтерес у нього викликало висловлювання дітьми свого погляду на місто, в якому вони живуть.

«Безумовно, у кожного з них є власний погляд, побудований вже на їхньому життєвому досвіді. Тож, на мою думку, таке осмислення є цікавим та корисним для маленьких мешканців громади», — підсумував Дмитро Биков.