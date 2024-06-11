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Цієї суботи кременчужан навчатимуть накладати турнікети

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 105

 

Для участі у заході необхідна попередня реєстрація

Цієї суботи, 15 квітня, у Кременчуці волонтер Роман Бутрімов проведе практичний тренінг із накладання турнікетів та джгутів. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомив сам волонтер.

Розпочнеться тренінг об 16.00 і триватиме близько 2-х годин.

У першу чергу тренінг буде орієнтований на тих, хто вже був на занятті «Зупинка кровотеч». Але усі інші теж можуть долучитися, говорить Роман. Учасники тренінгу навчатимуться зупиняти умовні кровотечі, виконають різноманітні вправи, які ускладнюють процес, навчаться переміщати постраждалого.

— Тренінг волонтерський! Кількість місць обмежена. Місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг, але приміщення розташоване в центрі міста, знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково візьміть пару чистих шкарпеток — працюватимемо у спортивному дитячому залі. Для запису пишіть мені у Viber за номером (097) 716-47-85, вказуючи: прізвище, ім‘я та номер телефону, — додав Роман Бутрімов.

Із собою учасникам необхідно мати:

  • 2 пари гумових рукавичок;
  • зручний одяг.

Нагадаємо, практикум на тему «Зупинка кровотеч» Роман проводив 2 червня.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: тренінг домедична допомога
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