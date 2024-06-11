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Полтавщина, Відключення світла

Сьогодні на Полтавщині продовжили погодинні графіки відключення світла

Сьогодні, 10:47 Переглядів: 219

 

Світло для громадян вимикатимуть до 23.00

Сьогодні, 11 червня, компанія «Укренерго» продовжила графіки погодинного відключення світла для громадян до 23.00. Про це повідомили у пресслужбі «Полтаваобленерго».

Попередньо графіки відключень мали діяти із 14.00 до 19.00.

Періодичність та тривалість застосування кожної черги відображена за посиланням. Перелік адрес ТУТ.

Також сьогодні у Кременчуці протягом дня можуть бути планові відключення електроенергії у зв’язку із ремонтними роботами. Коли саме та за якими адресами — дивіться у нашому матеріалі.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: погодинні відключення графік відключення відключення світла Полтаваобленерго
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