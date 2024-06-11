Сьогодні на Полтавщині продовжили погодинні графіки відключення світла

Сьогодні, 10:47 Переглядів: 219

Сьогодні, 11 червня, компанія «Укренерго» продовжила графіки погодинного відключення світла для громадян до 23.00. Про це повідомили у пресслужбі «Полтаваобленерго».

Попередньо графіки відключень мали діяти із 14.00 до 19.00.

Періодичність та тривалість застосування кожної черги відображена за посиланням. Перелік адрес ТУТ.

Також сьогодні у Кременчуці протягом дня можуть бути планові відключення електроенергії у зв’язку із ремонтними роботами. Коли саме та за якими адресами — дивіться у нашому матеріалі.