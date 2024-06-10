Завтра по всій Україні протягом п’яти годин діятимуть графіки відключень світла

Завтра, 11 червня, із 14.00 по всій Україні будуть діяти графіки погодинних відключень.
Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго» на своїй сторінці у Фейсбуці.
Начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін також повідомив про погодинні відключення електроенергії на Полтавщині 11 червня, зазначивши, що графік діятиме з 14.00 до 19.00. Він зазначив, що актуальну інформацію щодо кожної черги й адреси абонентів можна переглянути на сайті «Полтаваобленерго».
Нагадаємо, у вівторок, 11 червня, в Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». Ці відключення планові й не пов'язані із можливими графіками погодинного відключення світла.
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