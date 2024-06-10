Завтра по всій Україні протягом п’яти годин діятимуть графіки відключень світла

Вчора, 21:30 Переглядів: 317

11 червня в Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання

Завтра, 11 червня, із 14.00 по всій Україні будуть діяти графіки погодинних відключень.

Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго» на своїй сторінці у Фейсбуці.

- Завтра, 11 червня, графіки погодинних відключень будуть застосовані по всій Україні з 14.00 до 19.00, - йдеться в повідомленні.

Начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін також повідомив про погодинні відключення електроенергії на Полтавщині 11 червня, зазначивши, що графік діятиме з 14.00 до 19.00. Він зазначив, що актуальну інформацію щодо кожної черги й адреси абонентів можна переглянути на сайті «Полтаваобленерго».

- Підтримати стабільну роботу енергосистеми може кожен із нас. Відповідально й економно споживаймо електроенергію, - написав Філіп Пронін.

Нагадаємо, у вівторок, 11 червня, в Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». Ці відключення планові й не пов'язані із можливими графіками погодинного відключення світла.