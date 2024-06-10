Де цьогоріч у Кременчуці можна купатися: перелік пляжів
Вчора, 22:02
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Купальний сезон у Кременчуці розпочався 1 червня
У 2024 році на території Кременчуцької громади працюють 10 рятувальних постів у місцях масового відпочинку людей біля води. Кременчуцька міська рада надала перелік пляжів, які обслуговуються комунальним підприємством «Кременчук Аква-Сервіс»:
- Міський центральний пляж, р. Дніпро
- Місце масового відпочинку на воді р. Дніпро намита коса в районі парку «Придніпровський»
- Місце масового відпочинку на воді р. Дніпро в районі колишнього кафе-бару «Афіни» НА вулиці Великій набережній, 28
- Місце масового відпочинку на воді р. Дніпро в районі човнової станції «Демурівка» (Східна дамба)
- Місце масового відпочину на воді р. Дніпро в районі бару «Восьминіг» біля човнової станції «Демурівка» (Східна дамба)
- Місце масового відпочинку на воді р. Дніпро біля човнової станції № 1 на вулиці Чумацький шлях (Західна дамба)
- Місце масового відпочинку на р. Сухий Кагамлик по вулиці Керченській в районі садиб № 20, 22
- Місце масового відпочинку на території р. Сухий Кагамлик біля спорткомплексу «СпортЛайф» на проспекті Лесі Українки, 120
- Місце масового відпочинку на р. Сухий Кагамлик в районі перехрестя вулиці Героїв Крут та вулиці Героїв України
- Місце масового відпочинку на воді озера «Силікатне» на вулиці Флотській
Нагадаємо, купальний сезон у Кременчуці розпочався 1 червня. У березні «Кременчук Аква-Сервіс» спрямував 400 тисяч гривень на закупівлю пляжного обладнання (лави, урни та баки для сміття), будівельних та господарських матеріалів для тіньових навісів.
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