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Де цьогоріч у Кременчуці можна купатися: перелік пляжів

Вчора, 22:02 Переглядів: 200

Купальний сезон у Кременчуці розпочався 1 червня

У 2024 році на території Кременчуцької громади працюють 10 рятувальних постів у місцях  масового відпочинку людей біля води. Кременчуцька міська рада надала перелік пляжів, які обслуговуються комунальним підприємством «Кременчук Аква-Сервіс»:

  • Міський центральний пляж, р. Дніпро
  • Місце масового відпочинку на воді р. Дніпро намита коса в районі парку «Придніпровський»
  • Місце масового відпочинку на воді р. Дніпро в районі колишнього кафе-бару «Афіни» НА вулиці Великій набережній, 28
  • Місце масового відпочинку на воді р. Дніпро в районі човнової станції «Демурівка» (Східна дамба)
  • Місце масового відпочину на воді р. Дніпро в районі бару «Восьминіг» біля човнової станції «Демурівка» (Східна дамба)
  • Місце масового відпочинку на воді р. Дніпро біля човнової станції № 1 на вулиці Чумацький шлях (Західна дамба)
  • Місце масового відпочинку на р. Сухий Кагамлик по вулиці Керченській в районі садиб № 20, 22
  • Місце масового відпочинку на території р. Сухий Кагамлик біля спорткомплексу «СпортЛайф» на проспекті Лесі Українки, 120
  • Місце масового відпочинку на р. Сухий Кагамлик в районі перехрестя вулиці Героїв Крут та вулиці Героїв України
  • Місце масового відпочинку на воді озера «Силікатне» на вулиці Флотській

Нагадаємо, купальний сезон у Кременчуці розпочався 1 червня. У березні «Кременчук Аква-Сервіс» спрямував 400 тисяч гривень на закупівлю пляжного обладнання (лави, урни та баки для сміття), будівельних та господарських матеріалів для тіньових навісів.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: купальний сезон пляж
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