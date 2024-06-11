Росія запустила нову ІПСО про військову поліцію та ухилянтів - Нацполіція

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Кіберполіція та Центр протидії дезінформації при РНБО попереджають про нову ворожу ІПСО. Її розсилають нібито від імені Національної поліції України.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Там зазначили, що останніми днями мережею поширюється інформація, що нібито «військова поліція» пропонує українським громадянам винагороду за співпрацю у виявленні ухилянтів.

- Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності. Національна поліція України жодних подібних оповіщень не робила. Також нагадуємо, що в Україні не існує «військової поліції», — йдеться у повідомленні.

У Нацполіції наголосили, що такі повідомлення є елементом російської інформаційно-психологічної операції (ІПСО) і спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні та створення напруженості серед громадян. Громадян зикликають не телефонувати за номерами, вказаними в цих повідомленнях, і не переходити за посиланнями від невідомих джерел.

Також зазначається, що для надання ваги своїм ІПСО ворог може використовувати реальні номери телефонів органів державної влади. Тож кіберполіція нагадує про важливість перевірки достовірності фактів, інформації та тверджень, які поширюються різними каналами комунікації.

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