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Росія запустила нову ІПСО про військову поліцію та ухилянтів - Нацполіція

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 115

 

Українцям радять не довіряти фейкам та неперевіреній інформації

Кіберполіція та Центр протидії дезінформації при РНБО попереджають про нову ворожу ІПСО. Її розсилають нібито від імені Національної поліції України.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Там зазначили, що останніми днями мережею поширюється інформація, що нібито «військова поліція» пропонує українським громадянам винагороду за співпрацю у виявленні ухилянтів.

- Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності. Національна поліція України жодних подібних оповіщень не робила. Також нагадуємо, що в Україні не існує «військової поліції», — йдеться у повідомленні.

У Нацполіції наголосили, що такі повідомлення є елементом російської інформаційно-психологічної операції (ІПСО) і спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні та створення напруженості серед громадян. Громадян зикликають не телефонувати за номерами, вказаними в цих повідомленнях, і не переходити за посиланнями від невідомих джерел.

Також зазначається, що для надання ваги своїм ІПСО ворог може використовувати реальні номери телефонів органів державної влади. Тож кіберполіція нагадує про важливість перевірки достовірності фактів, інформації та тверджень, які поширюються різними каналами комунікації.

В Україні може з’явитися Військова поліція та інші органи військової юстиції

Нагадаємо, в Україні пропонують створити Воєнну поліцію та посилити самостійність воєнної прокуратури.

«Кременчуцький Телеграф» у травні 2023 року аналізував питання потреби у відродженні військових судів в Україні.

Відродження військових судів в Україні — потреба часу, обумовлена війною, чи крок до минулого

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція ухилянти ІПСО фейк Центр протидії дезінформації
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