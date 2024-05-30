В Україні пропонують створити Воєнну поліцію та посилити самостійність воєнної прокуратури

Сьогодні, 09:26 Переглядів: 165 Коментарів: 1

Наприкінці вчорашнього дня, 29 травня, у Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти, присвячені створенню повноцінних органів військової юстиції. Тексту законопроєктів на сайті парламенту станом на ранок 30 травня немає, а авторами обох є позафракційна народна депутатка Людмила Буймістер, обрана по виборчому округу №223 (м.Київ).

У законопроєкті №11306 пропонується внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення та посилення самостійності Воєнної поліції України та Спеціалізованої воєнної прокуратури. А в законопроєкті №11307 йдеться про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у зв’язку зі створення та посилення самостійності Воєнної поліції України та Спеціалізованої воєнної прокуратури.

Нагадаємо, що про розробку законопроєкту щодо створення оптимальної моделі військової юстиції, зокрема Військової поліції, яка б займалася підтриманням дисципліни серед військовослужбовців, припиненням та розслідуванням військових злочинів пресслужба Міністерства оборони повідомляла ще у серпні минулого року.

Тоді на базі комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності працювала робоча група, завданням якої було створення оптимальної моделі майбутньої військової юстиції, частиною якої стане Військова поліція.

У розробці законопроєкту про Військову поліцію тоді брала участь Головне управління військової юстиції Міноборони.

Чи є ці законопроєкти результатом тогорічної спільної роботи народних депутатів та Міноборони, чи це особиста ініціатива Людмили Буймістер, до появи тексту законопроєктів залишається невідомим.

В Україні може з’явитися Військова поліція та інші органи військової юстиції

Створення нового військового формування з правоохоронними функціями розглядалося на основі Військової служби правопорядку ЗСУ. Передбачалося, що до Воєнної (військової) поліції перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів (в зонах бойових дій) з метою підтримання належного рівня військової дисципліни серед військовослужбовців.

Нагадаємо, що наразі розслідуванням військових злочинів, скоєних військовослужбовцями, займається Державне бюро розслідувань або органи Національної поліції, в залежності від виду злочину. Військова служба правопорядку у ЗСУ, створена у 2002 році, не є повноцінним правоохоронним органом, бо не має повноважень на проведення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів. Водночас у більшості армій країн НАТО є воєнна поліція, яка має широкі повноваження.

У минулорічному повідомленні пресслужби Міноборони говорилося про «створення оптимальної моделі майбутньої військової юстиції». Тобто окрім Військової поліції пропонувалося розглянути питання реформування системи військових прокуратур та відродження інституту військових судів, які були ліквідовані за часів Януковича у 2012 році. З того часу усі справи, пов’язані з військовими злочинами, розглядають цивільні судді у районних судах загальної юрисдикції.

«Кременчуцький Телеграф» у травні 2023 року аналізував питання потреби у відродженні військових судів в Україні.

Відродження військових судів в Україні — потреба часу, обумовлена війною, чи крок до минулого