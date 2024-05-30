У Кременчуці горіли вантажівка, балкон багатоповерхівки та суха рослинність

Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області вкотре нагадує не випалюйте суху траву та сміття на присадибних ділянках
Протягом минулої доби рятувальники ліквідували чотири пожежі, дві з яких виникали в екосистемах на території Кременчуцького району.
Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Учора, 29 травня, о 9.48 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на балконі квартири на 3-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку по вулиці Лікаря Богаєвського,6/99 в Кременчуці. Пожежу погасили о 9.58.
До гасіння залучалися 5 вогнеборців 16-ї державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ) та одна одиниця пожежної техніки.
Причина виникнення пожежі встановлюється
Сьогодні вночі о 2.58 загорівся вантажний автомобіль на вулиці Мрії. До ліквідації пожежі залучалися вогнеборці 14-ї ДПРЧ. Причини загоряння встановлюються.
Протягом минулої доби рятувальники двічі виїжджали на гасіння пожеж, які виникали в екосистемах на території Кременчуцького району.
29 травня о 14.25 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності по вулиці Набережна лейтенанта Дніпрова у Кременчуці. Пожежу ліквідували о 14.57. Вигоріло 300 квадратних метрів сухої рослинності. До гасіння пожежі залучалися 4 вогнеборці 15-ї ДПРЧ та одна одиниця техніки.
29 травня 17.32 надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності поблизу села Мальці Козельщинської територіальної громади. Пожежу ліквідували о 19.09. Вигоріло сухої рослинності на площі 0,5 га
До гасіння пожежі залучалися 3 вогнеборці 7-го ДПРП та одна одиниця техніки.
Причина виникнення пожеж встановлюється.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.