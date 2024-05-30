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У Кременчуці горіли вантажівка, балкон багатоповерхівки та суха рослинність

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 231

 

Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області вкотре нагадує не випалюйте суху траву та сміття на присадибних ділянках

Протягом минулої доби рятувальники ліквідували чотири пожежі, дві з яких виникали в екосистемах на території Кременчуцького району.

Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Учора, 29 травня, о 9.48 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на балконі квартири на 3-му поверсі 5-ти поверхового  житлового  будинку по вулиці Лікаря Богаєвського,6/99 в Кременчуці. Пожежу погасили о 9.58.

До гасіння залучалися 5 вогнеборців 16-ї державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ) та одна одиниця пожежної техніки.

Причина виникнення пожежі встановлюється

Сьогодні вночі о 2.58 загорівся вантажний автомобіль на вулиці Мрії. До ліквідації пожежі залучалися вогнеборці 14-ї ДПРЧ. Причини загоряння встановлюються.

 

Протягом минулої доби рятувальники двічі виїжджали на гасіння пожеж, які виникали в екосистемах на території Кременчуцького району.

29 травня о 14.25 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності по вулиці Набережна лейтенанта Дніпрова у Кременчуці. Пожежу ліквідували о 14.57. Вигоріло 300 квадратних метрів сухої рослинності. До гасіння пожежі залучалися 4 вогнеборці 15-ї ДПРЧ та одна одиниця техніки.

29 травня 17.32 надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності поблизу села Мальці Козельщинської територіальної громади. Пожежу ліквідували о 19.09. Вигоріло сухої рослинності на площі 0,5 га

До гасіння пожежі залучалися 3 вогнеборці 7-го ДПРП та одна одиниця техніки.

Причина виникнення  пожеж встановлюється.

 Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області вкотре нагадує не випалюйте суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводьте відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями, а також не залишайте недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці, — закликають рятувальники.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Кременчуцьке районне управління ДСНС
Теги: ДСНС пожежі рятувальники вогнеборці
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