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Чи продовжать термін оновлення військово-облікових даних: народний депутат пояснив ситуацію

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 1

 

Кременчуцький районний ТЦК та СП працює у цілодобовому режимі 7 днів на тиждень – записатися на відвідування РТЦК можна в електронній черзі

Наразі немає жодних підстав для збільшення терміну оновлення даних для військовозобов'язаних.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

- На цей момент, я думаю, жодних підстав, щоб збільшувати цей термін, немає, - сказав він.

За його словами, заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко надала комітету статистику, згідно з якою від 18 травня до 3 червня свої дані оновили понад 1,5 мільйона українців. З них 1,3 мільйона зробили це через «Резерв+», 117 тисяч – через ЦНАПи та 90 тисяч – через ТЦК та СП.

- Тобто така динаміка дозволяє бути впевненим, що якщо громадяни хочуть - то вони мають усі можливості вчасно оновити свої військово-облікові дані. Тобто динаміка не вказує на необхідність продовження цього строку, - пояснив народний депутат.

Хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише в Кременчуцькому РТЦК

Нагадаємо, на оновлення військово-облікових даних військовозобов’язаним відвели два місяці з дня набрання чинності законом про вдосконалення мобілізації № 3633-ІХ (18 травня). І цей строк минає 16-го липня. Кременчуцький районний ТЦК та СП працює у цілодобовому режимі 7 днів на тиждень. Записатися на відвідування Кременчуцького РТЦК можна в електронній черзі

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП військовозобов'язані Резерв+ військовий облік ЦНАП
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