1 червня у Кременчуці розпочнеться купальний сезон: який стан річок

Сьогодні, 12:38 Переглядів: 247

1 червня у Кременчуці відкривається купальний сезон. На 10 місцях масового відпочинку на воді будуть працювати рятувальні пости. Про це повідомило комунальне підприємство «Кременчук Аква-Сервіс» на своїй facebook-сторінці.

Рятувальні пости працюватимуть щоденно з 10.00 до 19.00.

Станом на 31 травня річки Сухий Кагамлик та Дніпро відповідають санітарно-гігієнічним вимогам щодо рівня забрудненості. Такі дані надало Кременчуцький відокремлений підрозділ державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.