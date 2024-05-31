1 червня у Кременчуці розпочнеться купальний сезон: який стан річок

1 червня у Кременчуці відкривається купальний сезон. На 10 місцях масового відпочинку на воді будуть працювати рятувальні пости. Про це повідомило комунальне підприємство «Кременчук Аква-Сервіс» на своїй facebook-сторінці.
Рятувальні пости працюватимуть щоденно з 10.00 до 19.00.
Станом на 31 травня річки Сухий Кагамлик та Дніпро відповідають санітарно-гігієнічним вимогам щодо рівня забрудненості. Такі дані надало Кременчуцький відокремлений підрозділ державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.
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