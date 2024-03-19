У 2024 році «Кременчук Аква-Сервіс» виділить на 400 тисяч гривень менше на зарплати працівникам

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 201

Ці гроші підуть на інші потреби

У 2024 році «Кременчук Аква-Сервіс» виділить на 400 тисяч гривень менше на зарплати працівникам, ніж передбачено програмою діяльності та розвитку цього комунального підприємства на 2022-2024 роки. Відповідне рішення ухвалили депутати на засіданні Кременчуцької міської ради 15 березня.

Натомість ці 400 тисяч гривень перенаправлять на інші потреби — придбання необхідного пляжного обладнання (лави, урни та баки для сміття), будівельних та господарських матеріалів для тіньових навісів.

Нагадаємо, у липні 2023 року на намитому пляжі у парку «Придніпровський» з’явився новий тіньовий навіс.