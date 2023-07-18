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На намитому пляжі у парку «Придніпровський» з'явився новий навіс

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 304

 

У цьому році для «Кременчук Аква-Сервіс» купили машину для просіювання піску Manta

Працівники «Кременчук Аква-Сервіс» встановили новий навіс на намитому пляжі у парку «Придніпровський». Про це повідомляється на фейсбук-сторінці підприємства.

«Кременчук Аква-Сервіс» утримує пляжі нашого міста та прибирає їх. Однією із важливих складових умов для комфортного пляжного відпочинку є якість піску. Тому на пляжах Кременчука можна помітити роботу придбаної в цьому році машини для просіювання піску Manta італійського виробництва. Така машина за чотири години видаляє близько 0,5 т включень (каміння, шлам та інше сміття).

Нагадаємо, мати 4-річної дитини, на яку на пляжі Кременчука впав грибок, подала до суду на бездіяльність поліції.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: пляж парк Придніпровський Кременчук Аква-Сервіс пісок
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