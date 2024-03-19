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У деяких районах Кременчука може погіршитися стан питної води

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 370

 

Пов'язано це із поривом водогону та перекриттям аварійної ділянки мережі

На правобережній частині Кременчука може погіршитися стан питної води. Про це містян попереджають у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Це пов'язано із поривом водогону по набережній Лейтенанта Дніпрова та перекриттям аварійної ділянки мережі. Через це може збільшитися каламутність або з'явитися забарвлення у воді з крану за такими адресами:

  • вулиця Антона Макаренка;
  • вулиця Насосна;
  • вулиця Художня;
  • провулок Яблуневий;
  • вулиця Ливарна;
  • провулок Ливарний;
  • тупик Ливарний;
  • вулиця Ковальська;
  • провулок Петра Ракітіна;
  • провулок Тополевий;
  • набережна Лейтенанта Дніпрова, 12-А.

Роботи з ліквідації пориву водопроводу уже проводяться.

Нагадаємо, завтра, 20 березня, у частини Правобережжя буде відсутнє водопостачання. Містян закликають зробити запас води.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук питна вода погіршення
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