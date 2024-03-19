У деяких районах Кременчука може погіршитися стан питної води

На правобережній частині Кременчука може погіршитися стан питної води. Про це містян попереджають у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Це пов'язано із поривом водогону по набережній Лейтенанта Дніпрова та перекриттям аварійної ділянки мережі. Через це може збільшитися каламутність або з'явитися забарвлення у воді з крану за такими адресами:
Роботи з ліквідації пориву водопроводу уже проводяться.
Нагадаємо, завтра, 20 березня, у частини Правобережжя буде відсутнє водопостачання. Містян закликають зробити запас води.
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