У деяких районах Кременчука може погіршитися стан питної води

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 370

На правобережній частині Кременчука може погіршитися стан питної води. Про це містян попереджають у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Це пов'язано із поривом водогону по набережній Лейтенанта Дніпрова та перекриттям аварійної ділянки мережі. Через це може збільшитися каламутність або з'явитися забарвлення у воді з крану за такими адресами:

вулиця Антона Макаренка;

вулиця Насосна;

вулиця Художня;

провулок Яблуневий;

вулиця Ливарна;

провулок Ливарний;

тупик Ливарний;

вулиця Ковальська;

провулок Петра Ракітіна;

провулок Тополевий;

набережна Лейтенанта Дніпрова, 12-А.

Роботи з ліквідації пориву водопроводу уже проводяться.

Нагадаємо, завтра, 20 березня, у частини Правобережжя буде відсутнє водопостачання. Містян закликають зробити запас води.