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Поліція вилучила 250 метрів браконьєрських сіток з Кременчуцького водосховища

Сьогодні, 09:53 Переглядів: 152

Рибу випустили в природнє середовище

Правоохоронці вилучили 250 метрів браконьєрських сіток з Кременчуцького водосховища, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини. Працівники сектору поліцейської діяльності на воді провели профілактичний рейд в межах населених пунктів Липове — Святилівка Кременчуцького району.

— Поліціянти вилучили з водойми 5 браконьєрських сіток загальною довжиною 250 метрів із рибою. Заборонені знаряддя лову опечатали та передали для подальшого знищення. Рибу випустили в природнє середовище, — розповів Дмитро Кисличенко, начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції.

Превентивні рейди водної поліції на водоймах Полтавщини тривають.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині чоловік перевозив в автомобілі 330 кг незаконно виловленої свіжої риби.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: браконьєри сітки Кременчуцьке водосховище
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