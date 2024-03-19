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Надзвичайні новини

У Полтаві розшукали та взяли під варту чоловіка, який порізав відвідувачів кафе

Сьогодні, 09:41 Переглядів: 407

 

Слідчі дії тривають

Поліціянти у Полтаві розшукали та взяли під варту чоловіка, який нещодавно порізав відвідувачів кафе. Про це повідомила пресслужба поліції.

У ході досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, поліцейські встановили особу правопорушника, який влаштував бійку у кафе, в результаті якої травмував двох відвідувачів, і ще двох — порізав. 

— Ним виявився місцевий 37-річний чоловік. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину та обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають, — розповів Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.

У соцмережах пишуть, що різанина сталася в кафе «В м'ясо».

Нагадаємо, що 11 березня у квартирі на вулиці Євгена Сверстюка в Полтаві жінка зарізала родича.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: різанина кафе бійка ножове поранення
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