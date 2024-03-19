У Полтаві розшукали та взяли під варту чоловіка, який порізав відвідувачів кафе

Поліціянти у Полтаві розшукали та взяли під варту чоловіка, який нещодавно порізав відвідувачів кафе. Про це повідомила пресслужба поліції.
У ході досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, поліцейські встановили особу правопорушника, який влаштував бійку у кафе, в результаті якої травмував двох відвідувачів, і ще двох — порізав.
У соцмережах пишуть, що різанина сталася в кафе «В м'ясо».
Нагадаємо, що 11 березня у квартирі на вулиці Євгена Сверстюка в Полтаві жінка зарізала родича.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.