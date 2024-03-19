У Полтаві розшукали та взяли під варту чоловіка, який порізав відвідувачів кафе

Сьогодні, 09:41 Переглядів: 407

Поліціянти у Полтаві розшукали та взяли під варту чоловіка, який нещодавно порізав відвідувачів кафе. Про це повідомила пресслужба поліції.

У ході досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, поліцейські встановили особу правопорушника, який влаштував бійку у кафе, в результаті якої травмував двох відвідувачів, і ще двох — порізав.

— Ним виявився місцевий 37-річний чоловік. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину та обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають, — розповів Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.