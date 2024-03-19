Сьогодні на Кременчуччині лунатимуть вибухи

Сьогодні, 19 березня, о 12.00 у карʼєрі Ferrexpo відбудеться контрольований технічний вибух. Про це повідомляють у пресслужбі компанії.
Проведення вибухів погоджено із Полтавською облвійськадміністрацією.
Якщо у запланований час буде оголошена повітряна тривога, вибух перенесуть на інший час або дату.
Містян закликають у цей час зберігати спокій та не обговорювати у соцмережах напрями та місця, звідки лунають вибухи.
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