Що треба з’їсти, щоб не боліла голова

Сьогодні, 08:35 Переглядів: 319

Головний біль виникає тоді, коли ми найменше цього очікуємо. Причиною може бути що завгодно: гучні розмови, різке світло, неприємні запахи, постійне перенапруження тощо. Лікарі назвали перелік продуктів, які здатні допомогти й усунути цю проблему

Імбир містить протизапальні сполуки й антиоксиданти. Тому він здатен боротися з мігренню, а також з нудотою та блювотою, які супроводжують головний біль.

Горіхи, зелені овочі, темний шоколад, банани, морепродукти, авокадо, бобові, житній хліб, тофу — продукти, що містять магній. Цей мікроелемент у нашому організмі регулює кровообіг, внаслідок цього, продукти з його умістом корисні за частих головних болей.

Жирна морська риба, шпинат, броколі, цвітна капуста, горіхи, печінка тріски, оливкова олія тощо — продукти, багаті на поліненасичені кислоти омега-3 і омега-6.

Збалансоване споживання цих продуктів може покращити ваше самопочуття та зменшити частоту та інтенсивність головного болю.