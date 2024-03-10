Протягом 20 березня у частини Правобережжя буде відсутнє водопостачання. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Працівники КП «Кременчукводоканал» мінятимуть запірно-регулюючу арматуру на водопровідній мережі на перехресті вулиць Макаренка та Ковальської.
Заздалегідь зробіть необхідний запас води.
Контактні телефони диспетчерської служби КП «Кременчукводоканал»: 067-403-97-86, 050-305-45-71.
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