Протягом 20 березня у частини Правобережжя буде відсутнє водопостачання

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Протягом 20 березня у частини Правобережжя буде відсутнє водопостачання. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Працівники КП «Кременчукводоканал» мінятимуть запірно-регулюючу арматуру на водопровідній мережі на перехресті вулиць Макаренка та Ковальської.

Заздалегідь зробіть необхідний запас води.

– Після завершення робіт і відновлення водопостачання можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, – йдеться у повідомленні.

Контактні телефони диспетчерської служби КП «Кременчукводоканал»: 067-403-97-86, 050-305-45-71.