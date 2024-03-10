Ремонт дороги на Крюківському мосту, поховання військових та збиття Х-59 над Миргородщиною – головне за тиждень

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 268

Ми зібрали для вас ТОП-10 новин Кременчука та Полтавщини, які ви могли їх пропустити!

4 березня, у Кременчуці попрощалися з Владиславом Козаревським, який пішов на військову службу добровольцем 17 вересня 2022 року. Військовий з позивним «Лиман» розповів, що чоловік був справжнім воїном та професіоналом військової справи – детальніше читайте у матеріалі.

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» могло б закупити дерева і кущі на гроші від своєї господарської діяльності, на кошти партнерів і спонсорів. У зв’язку зі скасуванням тендеру, 2 млн грн, які планували виділити з місцевого бюджету, підуть на виплати заробітних плат працівників підприємства або реалізацію інших проєктів – детальніше читайте у матеріалі.

Департамент будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної військової адміністрації оголосив 14 тендерів на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд – детальніше у матеріалі.

6 березня, близько 21.40 поблизу с. Гоголеве Миргородського району під час тривоги сили протиповітряної оборони збили ракету Х-59 – детальніше у матеріалі.

Робоча група «Прозорість і підзвітність» продовжила розгляд тендеру. Фахівці промоніторили закупівлі аналогічних товарів іншими громадами області за лютий. Проаналізували 12 процедур. Лише за однією встановили придбання одного такого БпЛА на кілька тисяч дорожче. Інші закуповували дешевше – на 20-30 тисяч гривень за одиницю – детальніше у матеріалі.

8 березня, у Кременчуці попрощалися з 28-річним нацгвардійцем зі штурмової бригади «Рубіж» Ярославом Юрійовичем Бордюгом. Чоловік мав позивний «Шелбі» – детальніше у матеріалі.

В Україні під час проведення мобілізації є підприємства, які мають право бронювати своїх військовозобов’язаних працівників від призову. Проте, є дві категорії чоловіків, які вони забронювати не зможуть, тому що територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) робити це заборонено – детальніше у матеріалі.

Протягом двох наступних років у Кременчуці місцева влада планує створити пам’ятник «ДНК пам’яті», який присвятять учасникам і жертвам російсько-української війни. Об’єкт хочуть розмістити в парку «Слави» (колишній «Ювілейний») – детальніше у матеріалі.

Дорогу на Крюківському мосту планують ремонтувати цією весною після запуску асфальтного заводу. Ями «лататимуть» великими картами – детальніше у матеріалі.

У департаменті освіти і науки Полтавської ОВА кажуть, що Кременчук не подавав заявки – детальніше у матеріалі.