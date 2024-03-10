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Ремонт дороги на Крюківському мосту, поховання військових та збиття Х-59 над Миргородщиною – головне за тиждень

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 268

 

Ми зібрали для вас ТОП-10 новин Кременчука та Полтавщини, які ви могли їх пропустити!

«Він дуже змінився на війні, але все одно посміхався»: Кременчук попрощався з Владиславом Козаревським

 

4 березня, у Кременчуці попрощалися з Владиславом Козаревським, який пішов на військову службу добровольцем 17 вересня 2022 року. Військовий з позивним «Лиман» розповів, що чоловік був справжнім воїном та професіоналом військової справи – детальніше читайте у матеріалі.

Мер Кременчука прокоментував закупку дерев і кущів на майже 4 млн грн

 

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» могло б закупити дерева і кущі на гроші від своєї господарської діяльності, на кошти партнерів і спонсорів. У зв’язку зі скасуванням тендеру, 2 млн грн, які планували виділити з місцевого бюджету, підуть на виплати заробітних плат працівників підприємства або реалізацію інших проєктів – детальніше читайте у матеріалі.

У Полтавській ОВА замовили будівництво військових споруд майже на 300 млн грн

 

Департамент будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної військової адміністрації оголосив 14 тендерів на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд – детальніше у матеріалі.

Ввечері над Миргородщиною збили ракету X-59 — МВС

 

6 березня, близько 21.40 поблизу с. Гоголеве Миргородського району під час тривоги сили протиповітряної оборони збили ракету Х-59 – детальніше у матеріалі.

Ризики завищення цін під час закупівлі 118 дронів Полтавською громадою підтвердилися – Пронін

 

Робоча група «Прозорість і підзвітність» продовжила розгляд тендеру. Фахівці промоніторили закупівлі аналогічних товарів іншими громадами області за лютий. Проаналізували 12 процедур. Лише за однією встановили придбання одного такого БпЛА на кілька тисяч дорожче. Інші закуповували дешевше – на 20-30 тисяч гривень за одиницю – детальніше у матеріалі.

Помер від тяжкого поранення: Кременчук попрощався з військовим Ярославом Бордюгом

 

8 березня, у Кременчуці попрощалися з 28-річним нацгвардійцем зі штурмової бригади «Рубіж» Ярославом Юрійовичем Бордюгом. Чоловік мав позивний «Шелбі» – детальніше у матеріалі.

Дві категорії чоловіків, яких ТЦК заборонено бронювати від призову по мобілізації

 

В Україні під час проведення мобілізації є підприємства, які мають право бронювати своїх військовозобов’язаних працівників від призову. Проте, є дві категорії чоловіків, які вони забронювати не зможуть, тому що територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) робити це заборонено – детальніше у матеріалі.

«ДНК пам’яті». У Кременчуці планують створити пам’ятник учасникам і жертвам російсько-української війни

 

Протягом двох наступних років у Кременчуці місцева влада планує створити пам’ятник «ДНК пам’яті», який присвятять учасникам і жертвам російсько-української війни. Об’єкт хочуть розмістити в парку «Слави» (колишній «Ювілейний») – детальніше у матеріалі.

Дорогу на Крюківському мосту планують ремонтувати цієї весни — Малецький

 

Дорогу на Крюківському мосту планують ремонтувати цією весною після запуску асфальтного заводу. Ями «лататимуть» великими картами – детальніше у матеріалі.

Кременчуцька громада не отримала у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН коштів на шкільне харчування

 

У департаменті освіти і науки Полтавської ОВА кажуть, що Кременчук не подавав заявки – детальніше у матеріалі.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Кременчук Полтавщина зведення
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