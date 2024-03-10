Схилившись на коліно, Кременчуччина попрощалася із військовим Валерієм Ступаком

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 1 150

Піщанська громада Кременчуцького району провела в останню путь захисника України - Валерія Григоровича Ступака. 5 березня віддати шану Герою прийшли рідні, військовослужбовці, працівники Піщанської сільської ради, друзі та жителі громади. Поховали захисника України з військовими почестями на сільському кладовищі в с. Нова Зна'мянка. У нього залишилася донька та дружина.

Ступак Валерій Григорович народився 20 лютого 1973 року у Світловодську Кіровоградської області. З 1980 по 1989 рік навчався в загальноосвітній школі № 5 Світловодська. Після закінчення школи вступив до Світловодського професійно-технічного училища № 5 де отримав професію наладчика автоматичних станків.

З 1991 по 1993 рік проходив військову службу, після звільнення йому присвоїли звання молодший сержант. Після армії працював на Світловодському радіозаводі за спеціальністю. Більше 10 років пропрацював на Світловодському заводі чистих металів за своєю ж спеціальністю. Останні роки працював на заводі Королівський смак в будівельній бригаді – облицювальником.



З грудня 2023 року Валерій Григорович вирушив захищати рідну Батьківщину. Він був молодшим сержантом, стрільцем першого стрілецького відділення, першого стрілецького взводу, першої стрілецької роти ВЧ А7093 Збройних Сил України.

Загинув Валерій Ступак 18 лютого 2024 року в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття близьким загиблого.