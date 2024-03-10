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Forbes Україна опублікував історію 18-річної електрогазозварниці Ferrexpo Оксани Фролової

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 354 Новини компаній

 

У статті Forbes Ukraine про компанії України, які по-різному справляються з мобілізацією висококваліфікованого персоналу, зокрема вийшла інформація про те, як Ferrexpo долає такі труднощі за допомогою просування ідей рівності, різноманіття та жіночого лідерства. Для заголовного фото публікації використали портрет Оксани Фролової, електрогазозварниці дільниці блоку ремонтних майстерень (БРМ) ливарно-механічного цеху Полтавського ГЗК

Оксана працює на комбінаті з серпня 2023, але вже підвищує свою кваліфікацію в професії, яку щиро любить. Надихнули стати на цей шлях знайомі жінки-зварниці, які своїм прикладом довели, що ця професія не має гендеру, якщо є справжнє бажання опанувати необхідні знання та навички.

– Працевлаштувалася без проблем, і не скажу, що стикаюся з якимись труднощами в роботі. Єдине, з чим важко – з перенесенням важкого обладнання. Але з цим мені іноді допомагають колеги-чоловіки, – зізналася Оксана.

Додає, що чоловіки спершу здивувалися, коли побачили її, втім дуже скоро, зрозуміли, що працюють поруч з такою ж професіоналкою, як і самі.
– Нині важливо не лише висвітлювати вплив війни на українські компанії, а й ділитися досвідом підтримки жінок, які працюють на так званих «нетипових для них професіях». У компанії Ferrexpo цінують співробітників та співробітниць за професіоналізм, а не за гендер чи стать, – зазначив Владислав Мортіков, в.о. начальника департаменту корпоративних комунікацій Ferrexpo в Україні.
– Оксана Фролова в свої 18 років вже на обкладинці розділу Forbes. І їй для цього не довелось започатковувати успішний стартап або керувати великою корпорацією. Оксана працює зварювальницею на Полтавському ГЗК і цього достатньо, – написав на своїй сторінці у Facebook Денис Кацило, заступник головного редактора Forbes в Україні.

Ferrexpo ще 2019 року оголосила про підтримку принципів DE&I у робочому середовищі. Станом на кінець 2023 року в компанії успішно працюють понад 100 жінок у професіях, що вважаються «чоловічими».

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Автор: Дарія Згура
Теги: зварювальник Ferrexpo Горішні Плавні Forbes
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