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«Наша дума, наша пісня не вмре, не загине». Військові з Кременчука декламують вірші Шевченка

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 175

 
Актуальність шевченківської спадщини сьогодні просто неймовірна, адже зараз історичний момент

Військовослужбовці з Кременчука до річниці з Дня народження Тараса Шевченка зачитали його вірш-послання «До Основ’яненка». 

— Минає 210 років від дня народження Великого Кобзаря, генія українського народу — Тараса Григоровича Шевченка!

Актуальність шевченківської спадщини сьогодні просто неймовірна, адже зараз історичний момент. Саме в його творчості знаходимо натхнення та відображений дух опору, бажання дійсних змін, що століттями несе український народ! 

Переможемо, бо це наша доля, — йдеться на сторінці військової частини. 

«Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!»

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Автор: Альона Душенко
Теги: Тарас Шевченко вірші військові
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