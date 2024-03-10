«Наша дума, наша пісня не вмре, не загине». Військові з Кременчука декламують вірші Шевченка

Військовослужбовці з Кременчука до річниці з Дня народження Тараса Шевченка зачитали його вірш-послання «До Основ’яненка».
— Минає 210 років від дня народження Великого Кобзаря, генія українського народу — Тараса Григоровича Шевченка!
Актуальність шевченківської спадщини сьогодні просто неймовірна, адже зараз історичний момент. Саме в його творчості знаходимо натхнення та відображений дух опору, бажання дійсних змін, що століттями несе український народ!
Переможемо, бо це наша доля, — йдеться на сторінці військової частини.
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