Киянин у відрядженні в Кременчуці вперше в житті придбав лотерейний білет і виграв 190 000 грн

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 1

Лотерейний білет чоловік купив 23 лютого в точці продажу в Будинку торгівлі, заплативши за нього 25 грн

Для киянина Павла відрядження до Кременчука виявилося дуже вдалим. Прогулюючись центром міста він купив свій перший в житті лотерейний білет «Лотто-Забава» й виграв 190 000 грн.

Про це повідомляє msl.ua.

Павло – фізичний терапевт, який багато років займається реабілітацією військових. Після роботи друзі з Кременчука запросили його на прогулянку, під час якої вони випадково натрапили на точку продажів лотерейних білетів в Будинку торгівлі, де він спонтанно купив один білет.

Киянин настільки не придав значення цій події, що залишив білет у друзів. Однак, після повернення до столиці, він згадав про лотерею, і вирішив подивитися, чи є якась інформація про виграшний білет. На сайті лотереї він побачив, що виграшний білет куплено у Кременчуці.

- Я подумав, а раптом, це мій білет? Зателефонував друзям, попросив знайти мій білет і надіслати мені його фото. Виявилось, що цей білет і був виграшним, – розповів Павло.

За його словами він сприйняв виграш дуже спокійно, без емоцій. А про свій феноменальний успіх каже: «Зорі зійшлися!». Павло повідомив, що ще не вирішив, на що витратить виграш, але частину цих коштів він планує задонатити.

Зазначимо, що вартість лотерейного білета, який приніс виграш, склала всього 25 гривень. А 1268 тираж лотереї відбувся 25 лютого, під час якого було виграно щотижневий приз «Великої гри» – 190 000 гривень.