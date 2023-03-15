Кременчуцька прокуратура вимагає від власника Будинку торгівлі укласти охоронний договір для його збереження

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Позов прокуратури до власника будівлі заявлений в інтересах Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради

Кременчуцькою окружною прокуратурою до власника щойно виявленого об'єкта культурної спадщини — об’єкту архітектури «Будинок торгівлі» пред’явлено позовну заяву про зобов’язання укласти охоронний договір на цю будівлю, яка розташована у Кременчуці на вулиці Соборній.

Про це повідомила пресслужба Кременчуцької окружної прокуратури.

У липні 2021 року розпорядженням Полтавської обласної державної адміністрації цьому приміщенню було надано статус щойно виявленого об'єкта культурної спадщини Кременчуцької міської територіальної громади.

Позов пред’явлено в інтересах держави в особі Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради. Його розглядатиме Полтавський окружний адміністративний суд.

Провадження за адміністративною справою № 440/1034/23 було відкрите Полтавським окружним адмінсудом 6-го березня 2023 року.

Як зазначають у прокуратурі, укладення охоронного договору унеможливить використання території пам’ятки для нового будівництва та інших господарських потреб, що можуть зашкодити пам'ятці. Охоронний договір також надасть змогу утримувати будівлю в належному стані та у спосіб, який не дозволить проводити зміни в будівлі та забезпечить збереження її автентичності та просторової композиції.

Довідково: відповідно до інформації наукових співробітників Кременчуцького краєзнавчого музею, будинок побудовано в 1954-1961 роках. Будинок торгівлі є виразним зразком післявоєнного цивільного будівництва. Один з небагатьох будинків у місті, оздоблений напівколонами. Дім торгівлі був відкритий для відвідувачів 9 червня 1961 року. У ньому працювала Заслужений працівник торгівлі України Євгенія Добрик. У пам’ять про Є.Т.Добрик на фасаді правого крила будинку встановлена меморіальна дошка.

Будинок розташований на червоній лінії забудови вулиці Соборної у центральній частині міста та є невід’ємною складовою частиною забудови фронту вулиці. Об’єкт є цінним архітектурним фоном, що формує сприйняття та забезпечує історичну ідентичність Кременчука.