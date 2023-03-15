У Полтаві затримали 25-річного наркоторговця

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 108

У Полтаві 25-річний житель Карлівки продавав наркотики. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Поліція затримала правопорушника при черговій спробі збути наркотичні речовини та канабіс. Чоловікові вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Наразі поліцією здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.307 (Незаконне виготовлення, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює інших осіб, причетних до протиправної діяльності фігуранта.

Санкція ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.