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Готель, бібліотека й убивця: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 85

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Ларс Кеплер «Пісочний чоловік»

Пізньої ночі за межами Стокгольма тиняється юнак. Звати його Мікаель Колер-Фрост, і він тринадцять років тому зник разом зі своєю сестрою. Їх довго вважали жертвами найвідомішого серійного вбивці Юрека Вальтера, який зараз відбуває довічне покарання в психіатричній лікарні. Тепер Мікаель розповідає, що його сестра ще жива і в полоні у когось, кого він називає не інакше як Пісочний чоловік.

Багато років тому комісар Йона Лінна пішов на страшну жертву, аби заарештувати Юрека. Він чудово знає, на які психологічні та фізичні тортури здатний цей убивця — і тепер виявляється, у нього є співучасник.

Метт Гейг «Опівнічна бібліотека»

Десь між життям і смертю існує бібліотека з незліченними книгами. І кожна з них — це історія паралельної реальності. В одній книзі викладена історія вашого життя таким, яким воно є; в інших — історії життів, які ви могли б прожити, якби в певний час наважилися щось змінити. Уявіть, що у вас з’явилася можливість піти в бібліотеку і переглянути всі варіанти.
Нора Сід — одна з тих, хто отримав такий шанс. Обираючи книги в Опівнічній бібліотеці, Нора проживає нові життя — ті, в яких зробила інший вибір: стала спортсменкою, науковицею, рок-зіркою, вірною дружиною. Та чи виявиться хоча б одне з цих життів кращим за те, яке вона має?


  
 

Артур Гейлі «Готель»

Готель «Сент-Грегорі» у Новому Орлеані доживає, можливо, свій останній тиждень. Затишний і старосвітський, він ледве тримається га плаву й ось-ось перетвориться на один зі стандартних закладів готельної імперії Кертіса О’Кіфа. Його працівникам залишається трохи вільного часу, щоб подумати про власне майбутнє, бо готель наче випробовує їх на міцність. Після балу студентського братства ледь не зґвалтовано доньку заможного містянина, подружжя герцогів Кройдонських провокує скандал, приховуючи власний злочин, старий пожилець мало не гине від нападу задухи, а до готельних ключів підбирається злодій. Усьому має дати раду заступник головного адміністратора Пітер Мак-Дермотт, який ще не знає, на кого він може покластися у ці неспокійні п’ять днів.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: comments.ua
Теги: бібліотека книги
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