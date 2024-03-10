Готель, бібліотека й убивця: що кременчужанам почитати на вихідних

Ларс Кеплер «Пісочний чоловік»

Пізньої ночі за межами Стокгольма тиняється юнак. Звати його Мікаель Колер-Фрост, і він тринадцять років тому зник разом зі своєю сестрою. Їх довго вважали жертвами найвідомішого серійного вбивці Юрека Вальтера, який зараз відбуває довічне покарання в психіатричній лікарні. Тепер Мікаель розповідає, що його сестра ще жива і в полоні у когось, кого він називає не інакше як Пісочний чоловік.

Багато років тому комісар Йона Лінна пішов на страшну жертву, аби заарештувати Юрека. Він чудово знає, на які психологічні та фізичні тортури здатний цей убивця — і тепер виявляється, у нього є співучасник.



