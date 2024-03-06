Мер Кременчука прокоментував закупку дерев і кущів на майже 4 млн грн

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 199

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» могло б закупити дерева і кущі на гроші від своєї господарської діяльності, на кошти партнерів і спонсорів. У зв’язку зі скасуванням тендеру, 2 млн грн, які планували виділити з місцевого бюджету, підуть на виплати заробітних плат працівників підприємства або реалізацію інших проєктів. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 6 березня.

За його словами, на сьогодні робітники «Благоустрою Кременчука» вже самостійно вирощують розсаду. У 2023 році підприємство висадило 35 тисяч власних розсад, «але певну частину ми продовжували закуповувати», зазначив мер. Додамо, що тендер на закупівлю однорічних квітів вартістю понад пів мільйона гривень також скасували.

Нагадаємо, робочу групу «Прозорість і підзвітність» зацікавив скасований тендер «Благоустрою Кременчука», який стосувався придбання саджанців дерев і кущів для озеленення міста. Раніше закупівлі рослинності на суму понад на 4,5 млн грн потрапляв у фокус «Телеграфа».



