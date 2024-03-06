Щепитися дозволили прямо в аптеці: ТелеграфЪ дізнався, чи спростить це вакцинування кременчужан

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 261

Уряд затвердив постанову, яка надасть можливість аптекам отримувати відповідні ліцензії та вакцинувати громадян. «Кременчуцький ТелеграфЪ» поцікавився у директорки однієї з мереж аптек нашого міста, чи готові кременчуцькі аптеки скористатися наданою можливістю

27 лютого Кабмін затвердив постанову, яка надасть змогу зробити щеплення в аптеці. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України.

— Таку практику впровадили країни ЄС та США. Аптека, яка отримає ліцензію на медичну практику, одразу після продажу вакцини зможе зробити щеплення. Для цього потрібно забезпечити обладнання й інструменти, навчання для фармацевтів щодо безпеки вакцин, правил організації й техніки проведення щеплень, а також надання домедичної допомоги у невідкладних станах, — йдеться в офіційному повідомленні.

На сайті Міністерства охорони здоров'я йдеться, що для аптек передбачили спрощену систему отримання ліцензії на медичну практику. Набере чинності постанова за три місяці після її публікації.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поцікавився у директорки однієї з мережі аптек у нашому місті, чи готові скористатися наданою можливістю від держави.

— Зараз, якщо Ви хочете зробити якісну вакцину, яку придбали в аптеці, потрібно виконати цілий спектр вимог. Транспортувати вакцину можна лише у сумці-холодильнику. Потрібно взяти чек, на якому має бути зазначений час покупки препарату. Лікарю, який робитиме вакцину, потрібно надати чек, привезти у сумці-холодильнику з роздрукованими документами — це цілий процес. Інакше не вколять. Лікар має бути переконаний, що ця вакцина незіпсована, — говорить Світлана.

За словами жінки, нова можливість від держави має стати як сприятливим фактором для розвитку аптек, так і полегшити процес вакцинації для громадян.

— Так буде зручніше, коли ти прийшов, і все зробив на місці. Але тут важливо, що все потрібно привести у відповідність, потрібно, щоб була ліцензія, навчені фахівці, бо вакцина це серйозна справа. Потрібен спеціаліст, який матиме змогу, у разі чого, надати невідкладну допомогу, раптом буде реакція на вакцину. Має бути серйозне навчання, — говорить директорка мережі аптек Кременчука.

Нагадаємо, вже у березні аптеки у кременчуцьких лікарнях почнуть працювати за програмою «Доступні ліки».