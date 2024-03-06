Гірка правда про цукор — нутріціолог розповіла про небезпеку

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 185

— Торти та тістечка робить життя яскравим та барвистим. Так думають усі ласуни. У мене для вас погані новини! В основі всіх солодощів міститься цукор — простий вуглевод, який входить до десятки найшкідливіших для людського організму продуктів, — каже нутриціолог Таїсія Махмудова.

Діючи на організм повільно протягом всього життя, цукор завдає відчутної шкоди:

викликає звикання, сприяє старінню організму, збуджує нервову систему, впливає на серцевий м’яз, вимиває вітаміни групи B і кальцій, викликає стрімке відкладання жиру.

Окрім того, велика кількість вуглеводів може збільшити накопичення жиру у печінці, що також підвищує ризик розвитку діабету 2 типу.

Надмірне вживання цукру може обернутися:

цукровою залежністю — після вживання солодкого ми відчуваємо насичення, але воно триває годину-дві, після чого нам знову хочеться їсти;

захворюваннями шлунка, наприклад, дисбактеріозом;

ожирінням — через велику кількість калорій, жирова тканина стрімко накопичується

негативним впливом на мозок через різкі коливання рівня адреналіну, серотоніну, інсуліну та дофаміну;

погіршенням уваги, тривожністю, депресією;

розвитком карієсу, пародонтозу;

погіршенням стану шкіри, появою зморшок;

втратою зору.

Без шкоди для здоров’я на день можна вживати не більше 50 грамів цукру! У цю кількість входять усі готові до вживання продукти, що містять цукор.

Зверніть увагу на продукти, які допомагають регулювати рівень цукру у крові: