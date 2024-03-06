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Кременчук, Для дому і сім'ї, Поради по здоров'ю

Гірка правда про цукор — нутріціолог розповіла про небезпеку

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 185

 

Нутриціолог Таїсія Махмудова розповіла, чим шкідливий цукор
— Торти та тістечка робить життя яскравим та барвистим. Так думають усі ласуни. У мене для вас погані новини! В основі всіх солодощів міститься цукор — простий вуглевод, який входить до десятки найшкідливіших для людського організму продуктів, — каже нутриціолог Таїсія Махмудова.

Діючи на організм повільно протягом всього життя, цукор завдає відчутної шкоди:

  • викликає звикання, сприяє старінню організму, збуджує нервову систему, впливає на серцевий м’яз, вимиває вітаміни групи B і кальцій, викликає стрімке відкладання жиру.

Окрім того, велика кількість вуглеводів може збільшити накопичення жиру у печінці, що також підвищує ризик розвитку діабету 2 типу.

Надмірне вживання цукру може обернутися:

  • цукровою залежністю — після вживання солодкого ми відчуваємо насичення, але воно триває годину-дві, після чого нам знову хочеться їсти;
  • захворюваннями шлунка, наприклад, дисбактеріозом;
  • ожирінням — через велику кількість калорій, жирова тканина стрімко накопичується
  • негативним впливом на мозок через різкі коливання рівня адреналіну, серотоніну, інсуліну та дофаміну;
  • погіршенням уваги, тривожністю, депресією;
  • розвитком карієсу, пародонтозу;
  • погіршенням стану шкіри, появою зморшок;
  • втратою зору.

Без шкоди для здоров’я на день можна вживати не більше 50 грамів цукру! У цю кількість входять усі готові до вживання продукти, що містять цукор.

Зверніть увагу на продукти, які допомагають регулювати рівень цукру у крові:

  • зелені листові овочі, шпинат, різні види капусти і салатів;
  • ягоди окрім приємних смакових властивостей, містять велику кількість антиоксидантів та клітковини, що має безумовну користь для організму;
  • насіння чіа — суперфуд, що має позитивний вплив на більшість хімічних процесів в організмі;
  • цитрусові;
  • цільнозернові продукти завдяки повільному засвоєнню, забезпечують тривале насичення, запобігають стрибкам рівня цукру у крові, мають низький глікемічний індекс (порівняно з білим хлібом).
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Автор: Мирослава Українська
Теги: поради по здоров'ю нутріціологія неюбезпечний цукор
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