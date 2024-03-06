Гірка правда про цукор — нутріціолог розповіла про небезпеку

Нутриціолог Таїсія Махмудова розповіла, чим шкідливий цукор
— Торти та тістечка робить життя яскравим та барвистим. Так думають усі ласуни. У мене для вас погані новини! В основі всіх солодощів міститься цукор — простий вуглевод, який входить до десятки найшкідливіших для людського організму продуктів, — каже нутриціолог Таїсія Махмудова.
Діючи на організм повільно протягом всього життя, цукор завдає відчутної шкоди:
- викликає звикання, сприяє старінню організму, збуджує нервову систему, впливає на серцевий м’яз, вимиває вітаміни групи B і кальцій, викликає стрімке відкладання жиру.
Окрім того, велика кількість вуглеводів може збільшити накопичення жиру у печінці, що також підвищує ризик розвитку діабету 2 типу.
Надмірне вживання цукру може обернутися:
- цукровою залежністю — після вживання солодкого ми відчуваємо насичення, але воно триває годину-дві, після чого нам знову хочеться їсти;
- захворюваннями шлунка, наприклад, дисбактеріозом;
- ожирінням — через велику кількість калорій, жирова тканина стрімко накопичується
- негативним впливом на мозок через різкі коливання рівня адреналіну, серотоніну, інсуліну та дофаміну;
- погіршенням уваги, тривожністю, депресією;
- розвитком карієсу, пародонтозу;
- погіршенням стану шкіри, появою зморшок;
- втратою зору.
Без шкоди для здоров’я на день можна вживати не більше 50 грамів цукру! У цю кількість входять усі готові до вживання продукти, що містять цукор.
Зверніть увагу на продукти, які допомагають регулювати рівень цукру у крові:
- зелені листові овочі, шпинат, різні види капусти і салатів;
- ягоди окрім приємних смакових властивостей, містять велику кількість антиоксидантів та клітковини, що має безумовну користь для організму;
- насіння чіа — суперфуд, що має позитивний вплив на більшість хімічних процесів в організмі;
- цитрусові;
- цільнозернові продукти завдяки повільному засвоєнню, забезпечують тривале насичення, запобігають стрибкам рівня цукру у крові, мають низький глікемічний індекс (порівняно з білим хлібом).