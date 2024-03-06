У Кременчуці гвардійці затримали чоловіка з ножем

Сьогодні, 12:13 Переглядів: 225

Для встановлення обставин та документування правопорушення на місце події викликали слідчих

У Кременчуці гвардійці під час патрулювання разом з інспекторами роти тактико-оперативного реагування затримали чоловіка з ножем. Про це повідомили на сторінці Військової частини 3059 Національної гвардії України.

Для встановлення всіх обставин та документування правопорушення на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, що у січні поліція вилучила у двох кременчужан гранату, зброю та набої до неї.