У Кременчуці гвардійці затримали чоловіка з ножем

У Кременчуці гвардійці під час патрулювання разом з інспекторами роти тактико-оперативного реагування затримали чоловіка з ножем. Про це повідомили на сторінці Військової частини 3059 Національної гвардії України.
Для встановлення всіх обставин та документування правопорушення на місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Нагадаємо, що у січні поліція вилучила у двох кременчужан гранату, зброю та набої до неї.
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