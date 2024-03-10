Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

Загинув Сушко - військовий з Кременчуччини, який був у найгарячіших точках

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 145

 Своє життя вирішив присвятити благородній місії — порятунку тварин

Сьогодні, 9 березня, попрощалися із загиблим на російсько-українській війні захисником Ігорем Віталійовичем Сушком. Прощання відбулося у Семенівській громаді Кременчуцького району.

 

Мешканець села Степанівка загинув 4 березня в боях на Донеччині.

 

Ігор народився 5 січня 1995 р. Був найменшою дитиною в родині. Навчався у Степанівській ЗОШ. Своє життя вирішив присвятити благородній місії — порятунку тварин. Тому після закінчення 9 класів продовжив здобувати освіту в Хомутецькому коледжі за фахом ветеринарного лікаря.

 

Чоловік працював на різних сільськогосподарських підприємствах. Був одружений. У 2017 р. став батьком прекрасної донечки.

З перших днів повномасштабного вторгнення Ігор Віталійович служив у роті охорони. Пізніше навчався військової справи за кордоном. Далі службу проходив у найгарячіших точках російсько-українського протистояння.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття близьким загиблого.

 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх