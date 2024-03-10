Загинув Сушко - військовий з Кременчуччини, який був у найгарячіших точках

Сьогодні, 9 березня, попрощалися із загиблим на російсько-українській війні захисником Ігорем Віталійовичем Сушком. Прощання відбулося у Семенівській громаді Кременчуцького району.
Мешканець села Степанівка загинув 4 березня в боях на Донеччині.
Ігор народився 5 січня 1995 р. Був найменшою дитиною в родині. Навчався у Степанівській ЗОШ. Своє життя вирішив присвятити благородній місії — порятунку тварин. Тому після закінчення 9 класів продовжив здобувати освіту в Хомутецькому коледжі за фахом ветеринарного лікаря.
Чоловік працював на різних сільськогосподарських підприємствах. Був одружений. У 2017 р. став батьком прекрасної донечки.
З перших днів повномасштабного вторгнення Ігор Віталійович служив у роті охорони. Пізніше навчався військової справи за кордоном. Далі службу проходив у найгарячіших точках російсько-українського протистояння.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття близьким загиблого.
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