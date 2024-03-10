Загинув Сушко - військовий з Кременчуччини, який був у найгарячіших точках

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 145

Своє життя вирішив присвятити благородній місії — порятунку тварин

Сьогодні, 9 березня, попрощалися із загиблим на російсько-українській війні захисником Ігорем Віталійовичем Сушком. Прощання відбулося у Семенівській громаді Кременчуцького району.

Мешканець села Степанівка загинув 4 березня в боях на Донеччині.

Ігор народився 5 січня 1995 р. Був найменшою дитиною в родині. Навчався у Степанівській ЗОШ. Своє життя вирішив присвятити благородній місії — порятунку тварин. Тому після закінчення 9 класів продовжив здобувати освіту в Хомутецькому коледжі за фахом ветеринарного лікаря.

Чоловік працював на різних сільськогосподарських підприємствах. Був одружений. У 2017 р. став батьком прекрасної донечки.

З перших днів повномасштабного вторгнення Ігор Віталійович служив у роті охорони. Пізніше навчався військової справи за кордоном. Далі службу проходив у найгарячіших точках російсько-українського протистояння.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття близьким загиблого.