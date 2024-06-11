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Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

Прокуратура перекваліфікувала кримінальне провадження щодо ракетного удару по будинку у Полтаві після смерті жінки

Сьогодні, 10:36 Переглядів: 117

 

Наталія Горячун померла на наступний день після удару у лікарні

Прокуратура Полтавщини перекваліфікувала кримінальне провадження щодо ракетного удару по приватному будинку у Полтаві у п’ятницю, 7 червня, після смерті потерпілої. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Так правоохоронці змінили частину 1 на частину 2 статті 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни, поєднане із умисним вбивством).

Нагадаємо, 7 червня армія РФ вдарила крилатою ракетою Х-59 по приватному будинку у Полтавській громаді. На той час у приміщенні перебувала жінка — 46-річна Наталія Горячун. Рятувальникам вдалося дістати потерпілу з-під завалів та у тяжкому стані відвезти до лікарні.

Лікарі до останнього боролися за життя Наталії, проте на наступний день вона померла

За словами виконувачки обов’язків міського голови Полтавської громади Катерини Ямщикової, у загиблої лишилися чоловік та дві доньки. Наталії було 46 років.
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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Катерина Ямщикова
Теги: ракетний удар Полтава загиблі прокуратура Полтавщини кримінальне провадження
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