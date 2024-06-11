Полтавщину охопить гроза

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Вдень 11 червня у Полтавській прогнозуються грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Що означає жовтий рівень небезпечності

Під час першого рівня небезпечності погодні умови можуть бути небезпечними для населення, інфраструктури та природного середовища і призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.

Нагадаємо, що після грози 5 червня усе місто «поплило».