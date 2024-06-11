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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліція викрила людей, які продавали наркотики

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 216

За словами слідчих, затримані продавали речовини «з рук в руки», а також через поштові відправлення, ретельно маскуючи їх у різні побутові речі

Правоохоронці викрили 41-річного полтавця та 24-річну дівчину у продажі наркотиків та психотропів. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області 11 червня. 

За словами слідчих, затримані продавали речовини «з рук в руки», а також через поштові відправлення, ретельно маскуючи їх у різні побутові речі. Вони збували канабіс, метамфетамін, амфетамін та солі PVP.

Відомо, що особи займалися незаконною діяльністю на території Полтавської та Миколаївської областей. Під час обшуків слідчі вилучили наркотичні речовини, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки та інші докази їх злочинної діяльності. 

Організатору вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 242 000 гривень. 

Дівчину затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 307 (Незаконний збут чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання їй запобіжного заходу. 

У разі доведення вини судом спільникам загрожує від 6 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: наркотики
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