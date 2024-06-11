Завтра у Кременчуці попрощаються з загиблим військовим

12 червня у Кременчуці попрощаються з загиблим військовослужбовцем Романом Медведєвим. Про це повідомила дружина військового Вікторія Медведєва на своїй facebook-сторінці.
Прощання розпочнеться о 10.40 біля Міського палацу культури.
Як розповіли у департаменті соціального захисту населення Кременчука, у полеглого воїна лишилися мати та дружина. О 12.00 відбудеться виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.
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