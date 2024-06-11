Завтра у Кременчуці попрощаються з загиблим військовим

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 396

12 червня у Кременчуці попрощаються з загиблим військовослужбовцем Романом Медведєвим. Про це повідомила дружина військового Вікторія Медведєва на своїй facebook-сторінці.

Прощання розпочнеться о 10.40 біля Міського палацу культури.

— Герої не вмирають, вони стають янголами. Ти мій янгол, — написала дружина.