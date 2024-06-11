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Завтра у Кременчуці попрощаються з загиблим військовим

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 396

Прощання розпочнеться о 10.40 біля Міського палацу культури

12 червня у Кременчуці попрощаються з загиблим військовослужбовцем Романом Медведєвим. Про це повідомила дружина військового Вікторія Медведєва на своїй facebook-сторінці. 

Прощання розпочнеться о 10.40 біля Міського палацу культури. 

— Герої не вмирають, вони стають янголами. Ти мій янгол, — написала дружина.

Як розповіли у департаменті соціального захисту населення Кременчука, у полеглого воїна лишилися мати та дружина. О 12.00 відбудеться виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: загиблий
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