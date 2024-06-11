СБУ затримала доньку ексмера Полтави за співпрацю з партією Путіна

Сьогодні, 13:41 Переглядів: 743 Коментарів: 2

Служба безпеки України затримала в Києві 36-річну доньку колишнього мера Полтави, яка співпрацювала з російською владою під час виборів у 2022 та 2023 роках. Виявилось, що жінка, чий батько наразі засуджений за масштабну корупцію, володіє рекламним агентством у Санкт-Петербурзі, яке брало участь у PR-кампанії пропутінської партії «Единая Россия». Про це повідомила пресслужба СБУ.

Деталі слідства

За даними слідства, затримана використовувала сотні рекламних стендів та бордів свого агентства для поширення прокремлівської агітації напередодні «єдиного дня голосування». Проживаючи в Києві, вона дистанційно керувала рекламним бізнесом в Росії, отримуючи від нього мільйонні прибутки. За період співпраці з «виборчим штабом» кремлівської партії фігурантка отримала понад 35 млн російських рублів.

Обшуки та докази

Під час обшуків у її київських офісах та за місцем проживання було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність щодо співпраці з Росією. На підставі зібраних доказів, слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Заблоковані активи

За матеріалами СБУ, на все майно затриманої накладено арешт на загальну суму понад 270 млн грн. Серед заблокованих активів — три квартири в Києві, мінівен та частки в статутних капіталах двох українських компаній.

Можливе покарання

Наразі затримана перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Розслідування проводиться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.