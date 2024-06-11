СБУ затримала доньку ексмера Полтави за співпрацю з партією Путіна

Служба безпеки України затримала в Києві 36-річну доньку колишнього мера Полтави, яка співпрацювала з російською владою під час виборів у 2022 та 2023 роках. Виявилось, що жінка, чий батько наразі засуджений за масштабну корупцію, володіє рекламним агентством у Санкт-Петербурзі, яке брало участь у PR-кампанії пропутінської партії «Единая Россия». Про це повідомила пресслужба СБУ.
За даними слідства, затримана використовувала сотні рекламних стендів та бордів свого агентства для поширення прокремлівської агітації напередодні «єдиного дня голосування». Проживаючи в Києві, вона дистанційно керувала рекламним бізнесом в Росії, отримуючи від нього мільйонні прибутки. За період співпраці з «виборчим штабом» кремлівської партії фігурантка отримала понад 35 млн російських рублів.
Під час обшуків у її київських офісах та за місцем проживання було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність щодо співпраці з Росією. На підставі зібраних доказів, слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
За матеріалами СБУ, на все майно затриманої накладено арешт на загальну суму понад 270 млн грн. Серед заблокованих активів — три квартири в Києві, мінівен та частки в статутних капіталах двох українських компаній.
Наразі затримана перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Розслідування проводиться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Раніше «Полтавщина» писала, що ввечері 30 травня Шевченківський районний суд Києва відправив у СІЗО без права внесення застави Наталію Веретеннікову, дочку ексміського голови Полтави Олександра Мамая. Із зали суду її взяли під варту і при супроводі конвою відправили у слідчий ізолятор.
36-річна Наталія Веретеннікова — рідна донька Олександра Мамая. Чинне прізвище Веретеннікова — від другого шлюбу. Її перший чоловік Богдан Кириченко раптово помер у червні 2014 році.
Богдан Кириченко займався рекламним бізнесом і відкрив компанії «Ліфтинфо» у Києві, Москві та Санкт-Петербурзі. Спеціалізацією компаній було розміщення рекламних банерів у ліфтах.
«Лифтинфо МСК» зупинила роботу у березні 2020 року. Натомість компанія «Лифтинфо СПБ» була переоформлена на Наталію Веретеннікову та двох її доньок та продовжила роботу в країні-агресорі.
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