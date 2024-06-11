У Кременчуці на Республіканській горить автівка (доповнено)

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Сьогодні, 11 червня, на вулиці Республіканській у Кременчуці загорівся автомобіль. Інцидент стався близько 12.30. На місце події виїхала бригада рятувальників.

За попередньою інформацією, пожежа почалася в моторному відсіку автомобіля. Рятувальники узялися до гасіння вогню, щоб запобігти його поширенню на інші частини автомобіля та навколишнє майно. Причини загоряння наразі встановлюються.

Немає інформації про постраждалих.