Сьогодні, 11 червня, на вулиці Республіканській у Кременчуці загорівся автомобіль. Інцидент стався близько 12.30. На місце події виїхала бригада рятувальників.
За попередньою інформацією, пожежа почалася в моторному відсіку автомобіля. Рятувальники узялися до гасіння вогню, щоб запобігти його поширенню на інші частини автомобіля та навколишнє майно. Причини загоряння наразі встановлюються.
Немає інформації про постраждалих.
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Як повідомили у пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій, горів Daewoo Lanos.
Пожежу локалізували о 12.31, а о 12.47 — ліквідували. Внаслідок пожежі знищений відсік двигуна.
Ймовірна причина виникнення пожежі — розгерметизація газової системи автомобіля.
Нагадаємо, що 30 травня близько 3.00 на вулиці Володимира Великого в Кременчуці горів автомобіль. Поліція розслідує підпал.
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