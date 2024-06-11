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У Кременчуці на Республіканській горить автівка (доповнено)

Сьогодні, 13:48 Переглядів: 337

 

На місці працюють рятувальники

Сьогодні, 11 червня, на вулиці Республіканській у Кременчуці загорівся автомобіль. Інцидент стався близько 12.30. На місце події виїхала бригада рятувальників.

За попередньою інформацією, пожежа почалася в моторному відсіку автомобіля. Рятувальники узялися до гасіння вогню, щоб запобігти його поширенню на інші частини автомобіля та навколишнє майно. Причини загоряння наразі встановлюються.

Немає інформації про постраждалих.

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій, горів Daewoo Lanos.
Пожежу локалізували о 12.31, а о 12.47 — ліквідували. Внаслідок пожежі знищений відсік двигуна.
Ймовірна причина виникнення пожежі — розгерметизація  газової системи автомобіля.

Нагадаємо, що 30 травня близько 3.00 на вулиці Володимира Великого в Кременчуці горів автомобіль. Поліція розслідує підпал.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: горів автомобіль пожежа
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