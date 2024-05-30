Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС увійшов до каталогу виробників «Українська техніка для громад»!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Поліція підозрює, що Volkswagen на вул. Володимира Великого підпалили

Сьогодні, 12:21 Переглядів: 349

 

Унаслідок пожежі також було пошкоджено поряд припаркований автомобіль марки Daewoo

30 травня близько 3.00 на вулиці Володимира Великого в Кременчуці горів автомобіль. Інформація про пожежу надійшла до Кременчуцького районного управління поліції від Державної служби надзвичайних ситуацій. Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини.

Отримавши повідомлення про пожежу, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. Попередньо слідчі встановили, що загорівся автомобіль марки Volkswagen.

Надзвичайники ліквідували пожежу, після чого разом зі слідчими провели первинний огляд транспортного засобу. Вогонь пошкодив моторний відсік, передню частину та салон автомобіля Volkswagen. Унаслідок пожежі також було пошкоджено поряд припаркований автомобіль марки Daewoo.

За цим фактом правоохоронці Кременчуцької окружної прокуратури, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу).

Однак, як повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, попередньо, це самозагорання. Але для того, щоб провести експертизу, потрібні слідчі дії. 


2
Автор: Руслана Горгола
Теги: горів автомобіль
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх