Поліція підозрює, що Volkswagen на вул. Володимира Великого підпалили

Сьогодні, 12:21 Переглядів: 349

Унаслідок пожежі також було пошкоджено поряд припаркований автомобіль марки Daewoo

30 травня близько 3.00 на вулиці Володимира Великого в Кременчуці горів автомобіль. Інформація про пожежу надійшла до Кременчуцького районного управління поліції від Державної служби надзвичайних ситуацій. Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини.

Отримавши повідомлення про пожежу, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. Попередньо слідчі встановили, що загорівся автомобіль марки Volkswagen.

Надзвичайники ліквідували пожежу, після чого разом зі слідчими провели первинний огляд транспортного засобу. Вогонь пошкодив моторний відсік, передню частину та салон автомобіля Volkswagen. Унаслідок пожежі також було пошкоджено поряд припаркований автомобіль марки Daewoo.

За цим фактом правоохоронці Кременчуцької окружної прокуратури, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу).

Однак, як повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, попередньо, це самозагорання. Але для того, щоб провести експертизу, потрібні слідчі дії.



