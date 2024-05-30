Заступниця міністра оборони пояснила, чи будуть розсилати повістки через додаток «Резерв+»

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко учора в ефірі телемарафону спростувала чутки про розсилку повісток через мобільний додаток «Резерв+».
За її словами, оновлення військово-облікових даних, яке триває з 18 травня по 16 липня, не передбачало автоматичного отримання повісток через «Резерв+». Ця функція в додатку не реалізована і наразі не планується її впровадження.
Завантажити застосунок «Резерв+» можна на Андроїді у Google Play Market і на IOS в App Store.
Що потрібно буде вказувати в електронному кабінеті військовозобов’язаного — Міноборони
Нагадаємо, 18 травня Міноборони України запустило мобільний застосунок «Резерв+», завдяки якому військовозобов’язані українці можуть оновити свої дані без відвідування ТЦК та СП.
На минулому тижні у Кременчуцькому ЦНАПі пройшло навчання адміністраторів закладу, в якому взяли участь представники Кременчуцького районного ТЦК та відділів ведення реєстру тергромади Автозаводського та Крюківського районів. На ньому надали відповіді на найпоширеніші питання, які виникають у військовозобовʼязаних під час оновлення персональних даних у ЦНАПі.
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