Заступниця міністра оборони пояснила, чи будуть розсилати повістки через додаток «Резерв+»

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 275 Коментарів: 1

Ця функція у додатку «Резерв+» не реалізована і її впровадження не планується

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко учора в ефірі телемарафону спростувала чутки про розсилку повісток через мобільний додаток «Резерв+».

За її словами, оновлення військово-облікових даних, яке триває з 18 травня по 16 липня, не передбачало автоматичного отримання повісток через «Резерв+». Ця функція в додатку не реалізована і наразі не планується її впровадження.

— Її впровадження не планується, тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. І тому повістки через застосунок «Резерв+» не розсилаються. І поки що не плануються, — зазначила Катерина Черногоренко.

Завантажити застосунок «Резерв+» можна на Андроїді у Google Play Market і на IOS в App Store.

Що потрібно буде вказувати в електронному кабінеті військовозобов’язаного — Міноборони

Нагадаємо, 18 травня Міноборони України запустило мобільний застосунок «Резерв+», завдяки якому військовозобов’язані українці можуть оновити свої дані без відвідування ТЦК та СП.

На минулому тижні у Кременчуцькому ЦНАПі пройшло навчання адміністраторів закладу, в якому взяли участь представники Кременчуцького районного ТЦК та відділів ведення реєстру тергромади Автозаводського та Крюківського районів. На ньому надали відповіді на найпоширеніші питання, які виникають у військовозобовʼязаних під час оновлення персональних даних у ЦНАПі.