В Кременчуці зафіксували 5 випадків COVID-19

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За останній тиждень, з 23 до 29 травня, в Кременчуці зареєстрували 616 випадків захворювань на ГРВІ та 5 випадків коронавірусу. Про це повідомляють в департаменті охорони здоров’я Кременчуцької міської ради. Рівень захворювань не перевищує епідемічного порога, розрахованого для України.

На ГРВІ більше хворіють діти до 17 років — 472 із 616 випадків, на COVID-19 — тільки дорослі (5 випадків). Минулого тижня до інфекційного відділення дитячої лікарні госпіталізовано 11 дітей.

За звітний період випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Нагадаємо, що нещодавно Полтавщина увійшла в п’ятірку областей за кількістю хворих на COVID-19. Від початку епідсезону 2023-2024 років від ускладнень COVID-19 на Полтавщині померло 49 людей, а від грипу зареєстрували 4 смертельних випадки. У середині березня на Полтавщині зареєстрували перший в області випадок захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон» під назвою «Дженні».