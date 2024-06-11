За самовільне залишення частини пропонують не саджати, якщо військовий повернувся добровільно

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 175

Протягом січня-квітня 2024 року зареєстровано 10 584 кримінальних проваджень за статтею 407 КК України (самовільне залишення військової частини або місця служби) та 7 306 кримінальних проваджень за статтею 408 КК України (дезертирство)

Якщо військовий злочин вчинено вперше і до закінчення досудового розслідування кримінального провадження військовослужбовець добровільно заявить про намір повернутися до військової частини або місця служби, його можуть звільнити від кримінальної відповідальності за дезертирство, самовільне залишення військової частини або місця служби.

Законопроєкт №11322, який звільняє військових від покарання, пов’язаного з позбавленням волі, зареєструвала у Верховній Раді група народних депутатів.

Проєкт Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби під час дії воєнного стану» передбачає звільнення від кримінальної відповідальності за злочини, передбачені статтями 407 та 408 Кримінального кодексу України.

Як вказано у пояснювальній записці до законопроєкту, лише упродовж січня-квітня 2024 року органами досудового розслідування та прокурорами вже зареєстровано 10 584 кримінальних проваджень за статтею 407 КК України (Самовільне залишення військової частини або місця служби) та 7 306 кримінальних проваджень за статтею 408 КК України (Дезертирство).

Загалом на сьогодні у провадженні органів досудового розслідування перебуває майже 19 тисяч кримінальних проваджень за скоєння військових кримінальних правопорушень.

Проте у чинному законодавстві наразі відсутні правові підстави для звільнення під час дії воєнного стану військовослужбовців від кримінальної відповідальності за вперше вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 407, 408 КК та за умови їх щирого каяття та бажання повернутися до проходження військової служби. Це не дозволяє таким військовослужбовцям продовжити захист України від збройної агресії РФ.

З метою врегулювання цього питання та запровадження відповідних правових механізмів і розроблено законопроєкт №11322.

У ньому пропонується доповнити статтю 401 КК України (Поняття військового кримінального правопорушення) частиною 5, згідно з якою особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтями 407, 408 КК України, може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо до закінчення досудового розслідування вона добровільно заявила слідчому чи прокурору про намір повернутися до військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби.

У законопроєкті передбачено, що такий механізм звільнення від кримінальної відповідальності можливий лише за умови надання командиром військової частини письмової згоди на продовження проходження військової служби таким військовослужбовцем.

Крім того, у законопроєкті передбачений механізм скасування покарання щодо тримання військовослужбовців на гауптвахті під час воєнного стану, як запобіжного заходу.

Зазначимо, що стаття 407 КК України (Самовільне залишення військової частини або місця служби) передбачає покарання у вигляді триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років.

А стаття 408 КК України (Дезертирство) передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 2-х до 5-ти років.