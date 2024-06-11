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Можливе привласнення й розтрата бюджетних коштів: «Прозорість і підзвітність» проаналізувала зарплати КТРК

Сьогодні, 17:36 Переглядів: 199

 

Відкриті кримінальні провадження

Робоча група «Прозорість і підзвітність» проаналізувала використання бюджетних коштів комунальним медіа Кременчуцької громади (КП «Кременчуцька телерадіокомпанія»). Результати перевірки надали поліція, податківці й аудитори. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.

Правоохоронці повідомили про відкриті кримінальні провадження за фактом можливого привласнення й розтрати бюджетних коштів. Досудове розслідування триває, і за необхідності буде залучений спеціаліст аудитслужби.

Податківці проаналізували заробітні плати керівника, бухгалтера й працівників за період, зазначений депутаткою Кременчуцької громади у листі до ОВА. Вони підтвердили тенденцію до збільшення зарплати та зазначили, що ці кошти були оподатковані.

Нагадаємо, депутатка Кременчуцької міської ради Лариса Гориславець припускає, що КП «Кременчуцька телерадіокомпанія» використовує гроші міського бюджету недоцільно. Про це вона сказала у своєму депутатському зверненні на пленарному засіданні сесії міської ради Кременчука у грудні минулого року. 

Лариса Гориславець зазначає, що журналісти, які працюють на комунальному підприємстві «Кременчуцька телерадіокомпанія» ведуть трансляції з каналу «Полтавське обласне телебачення» — «їздять по Полтавській області й збирають інформацію» та додає, що офіційних підтверджень щодо реєстрації такого медіа у неї немає.

Депутатка каже, що на її запити про те, де КТРК транслюється, їй досі не відповіли.

У 2022 році Кременчуцька міськрада виділила КТРК 24 мільйони гривень. Частина коштів була призначена на безкоштовну газету, яку розносили містянам до війни. У 2023 році підприємству виділили 22 мільйони гривень. На 2024 рік комунальному підприємству виділять 21 млн грн.

Ми також порахували, скільки військових можна одягнути у зимову форму за гроші, виділені на комунальне телебачення:

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Автор: Руслана Горгола
Теги: КТРК Прозорість і підзвітність
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