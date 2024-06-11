Кременчужанин Богдан Саленко здобув золоту медаль на Euroinvent в Румунії

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 122

Богдан Саленко, випускник Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь», здобув золоту медаль на Європейській виставці креативності та інновацій Euroinvent, що відбулась у румунському місті Ясси. Про це повідомила пресслужба мерії.

Цьогоріч до найбільшого наукового заходу Східної Європи долучились винахідники з 34 країн світу.

Це вже третя перемога Саленка з науковою роботою про спосіб діагностування неконтрастних осколків у тілі поранених. Раніше він отримав перемоги в інноваційному конкурсі ІNOVA-2023 (Хорватія) та міжнародній науково-технологічній виставці MOSTRATEC-2023 (Бразилія). Крім золотої медалі, Богдан отримав спецвідзнаку від Медичного університету міста Ясси.