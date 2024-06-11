Правоохоронці викрили змову двох фірм у закупівлі на Полтавщині

Сьогодні, 18:16 Переглядів: 112

ТОВ «Укр Дор Світло» та ТОВ «Ролло Трейдинг» узгодили свої дії під час закупівлі, яку оголосила Служба автомобільних доріг у Полтавській області. Це призвело до спотворення результатів торгів. Про це повідомили у Східному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України 10 червня.

Відомо, що обидві фірми брали участь у торгах, що стосувалися закупівлі «Обслуговування існуючих об’єктів стаціонарного штучного освітлення, систем дорожнього метеоспостереження та автоматизованої системи управління дорожнім рухом при експлуатаційному утриманні автомобільних доріг загального користування державного значення». Її Служба автомобільних доріг оголошувала у 2020 році, очікувана вартість — 43 млн 700 тисяч грн.

На обидві фірми правоохоронці наклали штраф загальною сумою 136 тисяч гривень.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про відкриті кримінальні провадження за фактом можливого привласнення й розтрати бюджетних коштів. комунальним підприємством «Кременчуцька телерадіокомпанія».