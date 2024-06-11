В «Укренерго» розповіли, для кого 12 червня діятиме графік відключення електрики

Сьогодні, 18:27 Переглядів: 185

12 червня по всій Україні обленерго застосовуватимуть графік погодинного відключення електроенергії для побутових споживачів. Водночас енергоживлення об’єктів інфраструктури обмежувати не будуть. Про це повідомили на facebook-сторінці «Укренерго».

Графік діятиме з 15.00 до 23.00. Причиною обмежень в компанії назвали зростання енергоспоживання через спеку.

Нагадаємо, уряд закликав органи держвлади не вмикати кондиціонери та ліхтарі. Кременчуцька влада розповіла, чи будуть відключати вуличне освітлення в місті.