В «Укренерго» розповіли, для кого 12 червня діятиме графік відключення електрики

12 червня по всій Україні обленерго застосовуватимуть графік погодинного відключення електроенергії для побутових споживачів. Водночас енергоживлення об’єктів інфраструктури обмежувати не будуть. Про це повідомили на facebook-сторінці «Укренерго».
Графік діятиме з 15.00 до 23.00. Причиною обмежень в компанії назвали зростання енергоспоживання через спеку.
Нагадаємо, уряд закликав органи держвлади не вмикати кондиціонери та ліхтарі. Кременчуцька влада розповіла, чи будуть відключати вуличне освітлення в місті.
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