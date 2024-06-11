Вихованці Кременчуцької спортивної школи ім. Кисельова здобули перемоги на Чемпіонаті України з фрі-файту

Вихованці Кременчуцької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи ім. Кисельова продемонстрували високий рівень майстерності на Чемпіонаті України з фрі-файту в розділі сабмишен файт (боротьба), який відбувся в Києві. Про це повідомила пресслужба мерії.
У змаганнях взяли участь понад 260 спортсменів з усієї країни, які змагалися у всіх вікових групах на базі спорткомплексу КНУБА.
Полтавщину на чемпіонаті представляли спортсмени з Кременчука, Лубен та Горішніх Плавнів. Кременчуцькі спортсмени здобули наступні перемоги:
Нагадаємо, раніше ми писали, що вихованець Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного Артем Осокін став переможцем Чемпіонату України з фрі-файту.
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