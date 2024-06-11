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Спорт

Вихованці Кременчуцької спортивної школи ім. Кисельова здобули перемоги на Чемпіонаті України з фрі-файту

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 52

 

У змаганнях взяли участь понад 260 спортсменів з усієї країни

Вихованці Кременчуцької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи ім. Кисельова продемонстрували високий рівень майстерності на Чемпіонаті України з фрі-файту в розділі сабмишен файт (боротьба), який відбувся в Києві. Про це повідомила пресслужба мерії.

У змаганнях взяли участь понад 260 спортсменів з усієї країни, які змагалися у всіх вікових групах на базі спорткомплексу КНУБА.

Полтавщину на чемпіонаті представляли спортсмени з Кременчука, Лубен та Горішніх Плавнів. Кременчуцькі спортсмени здобули наступні перемоги:

  • 1 місце — Артем Осокін (10-12 років);
  • 3 місце — Михайло Лавдир (10-12 років);
  • 3 місце — Нікіта Гулій (13-15 років).

Нагадаємо, раніше ми писали, що вихованець Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного Артем Осокін став переможцем Чемпіонату України з фрі-файту.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: фрі-файт
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