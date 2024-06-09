Кременчуцький спортсмен Артем Осокін — переможець Чемпіонату України з фрі-файту

Вихованець Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного Артем Осокін став переможцем Чемпіонату України з фрі-файту. Про це редакції «Кременчуцького Телеграфа» повідомили працівники ліцею.
Артем — учень 6 класу. Він здобув золоту медаль та посів перше місце на змаганнях на честь захисників України.
Проходив чемпіонат 7 та 8 червня у Києві.
До змагань спортсмена готував тренер Володимир Шемаров.
Нагадаємо, наприкінці квітня вихованці спортивної школи ім. Володимира Кисельова вибороли 7 медалей на чемпіонаті України з фрі-файту серед юніорів та дорослих та Всеукраїнському турнірі серед юнаків.
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