Кременчуцький спортсмен Артем Осокін — переможець Чемпіонату України з фрі-файту

Сьогодні, 13:10 Переглядів: 128

Вихованець Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного Артем Осокін став переможцем Чемпіонату України з фрі-файту. Про це редакції «Кременчуцького Телеграфа» повідомили працівники ліцею.

Артем — учень 6 класу. Він здобув золоту медаль та посів перше місце на змаганнях на честь захисників України.

Проходив чемпіонат 7 та 8 червня у Києві.

До змагань спортсмена готував тренер Володимир Шемаров.

Нагадаємо, наприкінці квітня вихованці спортивної школи ім. Володимира Кисельова вибороли 7 медалей на чемпіонаті України з фрі-файту серед юніорів та дорослих та Всеукраїнському турнірі серед юнаків.