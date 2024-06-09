На Полтавщині чули звуки вибухів (доповнюється)

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 491

Офіційної інформації від облвійськадміністрації наразі немає

Сьогодні, 9 червня, близько 12.23 у Миргородському районі на Полтавщині пролунали вибухи. Про це пише Суспільне з посиланням на місцевих жителів у Миргородській громаді.

Повітряну тривогу на Полтавщині оголосили об 11.46. А близько 12.17 командування Повітряних Сил стало попереджати про ракети курсом на Полтавщину.

Повітряна тривога в області триває й надалі.

Офіційної інформації від обласної влади поки що немає.

Доповнено:

Відбій повітряної тривоги в області оголосили о 12.37.