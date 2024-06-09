Ракетні обстріли Полтавщини, депутатський бізнес в Росії та хто купив ПК «Кредмаш»: головне за тиждень

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 804

Полтавщина зазнала двох ракетних ударів, Кременчуцька громада знову потрапила у фокус робочої групи «Прозорість та підзвітність», а також хто цього року возитиме кременчуцьких пільговиків на дачі — ми зібрали для вас ТОП-10 новин Кременчука, Полтавщини та України, які ви могли пропустити

Полтавська область зазнала атаки ворожих безпілотників в ніч на 5 червня. Влучання прийшлося на промисловий об'єкт. Внаслідок цього один чоловік постраждав, проте від госпіталізації відмовився. Детальніше про цю подію та наслідки її ліквідації — читайте далі.

Вдруге Полтавщину обстріляли у п’ятницю, 7 червня. Попередньо, армія РФ поцілила крилатою ракетою Х-59 по приватному будинку у Полтавській громаді. З-під завалів дістали жінку, яка на той час перебувала у приміщенні. Її у вкрай тяжкому стані госпіталізували до лікарні. На жаль, у суботу, 8 червня, жінка померла. Ми зібрали для вас хронологію цих подій — докладніше у нашому матеріалі.

Палац культури «Кредмаш» викупив кременчуцький підприємець Ігор Гусін, який нині керує фірмою «Автохаус Кременчук», що працює на Молодіжному. Детальніше про нового власника, що говорить про це місцева влада, а також що буде із колективами, які займалися у ПК — ми зібрали для вас інформацію.

Відповідно до змін у законах України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про правовий режим воєнного стану» у період проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського. За порушення цієї вимоги передбачений штраф — від 17 000 до 25 500 гривень. «Кременчуцький Телеграф» розбирався, які документи або їх аналоги необхідно мати при собі, аби не отримати штраф.

За 2023 рік депутат Кременчуцької міської ради Віталій Котляр задекларував частину корпоративних прав у компанії «Дормаш Групп», що працює у російському місті Бєлґород. До цього депутат востаннє вказував зв’язки з російським бізнесом у березні 2021 року, коли подавав декларацію про доходи за 2020 рік. Що ще пов’язує кременчуцького депутата із країною-агресором — ми дізнавалися для вас.

Робоча група «Прозорість і підзвітність» цього тижня тричі звертала увагу на Кременчуцьку громаду. Фахівці ПОВА проаналізують використання бюджетних коштів комунальним медіа «Кременчуцька телерадіокомпанія» та перевірять наявність кримінальних проваджень щодо діяльності комунального підприємства. «Кременчуцький Телеграф» проводив власне розслідування щодо закупівель та витрат цього медіа.

Також аналітики робочої групи «Прозорість та підзвітність» встановили, що підрядниця Бєлкіна, яка фігурує у «бордюрних тендерах» Кременчуцької громади, вперше найняла на роботу працівників та почала сплачувати податки. Детальніше про діяльність Бєлкіної у Кременчуці — у нашому матеріалі.

Окрім цього, аналітики звернули увагу і на договір «Кременчукводоканалу» щодо закупівлі муловсмоктувального автомобіля. Чому спеціалісти зацікавилися цим тендером — подробиці у нашому матеріалі.

Департамент соціального захисту населення Кременчука у квітні 2024 року оголосив тендер на послуги перевезення пільговиків до садово-городніх масивів (дачі). Вартість послуги склала майже 6,5 млн гривень. Відомо, що перевізник займатиметься цим до вересня 2024 року протягом 5 місяців. На тендер зайшов лише один учасник — підприємець «Мірошніченко Артур Аркадійович», який і став переможцем. Що відомо про підприємця, скільки він заробить на перевезенні, а також які є у цьому корупційні ризики — читайте у розслідуванні «Кременчуцького Телеграфа».

Нині у Кременчуці, на Полатвщині та по Україні працюють рекрутингові центри, які допомагають усім бажаючим знайти своє місце у лавах Збройних Сил України. Історією свого шляху від такого центру і до служби у навчальному центрі із журналістами «Кременчуцького Телеграфа» поділився і новобранець Остап. Як чоловік відгукується про службу та що цікавого і шокуючого розповів — читайте інтерв’ю із військовослужбовцем.

Минулого тижня, з 30 травня до 2 червня, у Києві проходили п’яті Національні Ігри Нескорених. Цьогоріч участь у змаганнях взяли 329 ветеранів та ветеранок з усієї України, які продемонстрували справжню нескореність духу та довели, що їхня воля сильніша за тіло. Полтавщину представляли троє діючих військовослужбовців та десять ветеранів війни. Двоє з них — і з Кременчука. Як відбувалися змагання, у яких видах спорту військові проявляли себе та які нагороди ветерани отримали — про це та інше у нашому матеріалі.

Слідчий суддя Октябрського районного суду Полтави арештував документи районних військово-лікарських комісій (ВЛК) Полтавської області через розслідування можливих незаконних дій посадовців ВЛК. Підставою для такого рішення стали матеріали дослідження НАЗК та розслідування Головного управління Нацполіції в Полтавській області. За висновками НАЗК, в Полтавській області 20% тих, хто пройшов ВЛК, в результаті були визнані непридатними до військової служби й це найбільший показник «непридатності» по країні. Про подробиці справи та ухвалу суду — читайте у нашому матеріалі.

За 2023 рік усі сховища Кременчука, які за рішенням суду є облаштованими та готовими до використання, можуть вмістити майже 7 тисяч осіб. Про точну кількість місць в укриттях та яку кількість сховищ привели у належний стан через суд — у матеріалі Телегафа.