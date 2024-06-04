Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС увійшов до каталогу виробників «Українська техніка для громад»!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Гроші

Кременчуцька династія перевізників. Хто цьогоріч возить пільговиків до дач

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 546

У тендерній документації не вказали розрахунки витрат на перевезення, залишивши ці поля пустими

Департамент соціального захисту населення Кременчука у квітні 2024 року оголосив тендер на послуги перевезення пільговиків до садово-городніх масивів (дачі). Вартість послуги склала майже 6,5 млн гривень. Відомо, що перевізник займатиметься цим до вересня 2024 року протягом 5 місяців. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

На тендер зайшов лише один учасник — підприємець «Мірошніченко Артур Аркадійович», який і став переможцем. 

За даними Clarity Project, ФОП «Мірошніченко Артур Аркадійович» за час своєї діяльності має всього один контракт — як раз з департаментом соціального захисту.

Єдиний зв’язок Артур Аркадійович має ще з одним підприємцем — Мірошніченком Артуром Костянтиновичем, який був зареєстрований як ФОП кілька місяців тому, у березні 2024 року. І там і там вказані ідентичні номери телефону й електронна адреса, а також збігаються місця реєстрації. Документи від ФОП «Мірошніченко Артур Аркадійович» надавав підприємець Мірошніченко Артур Костянтинович. Як виявилось, підприємцю-новачку 19 років. 

Артур Мірошніченко під час участі у закупівлі надав документи про наявність автобусів, які курсуватимуть до дач — усього їх 3 і є ще один, як резервний:

  • MAN NL 202 (загальна пасажиромісткість: 101, загальна кількість місць:37)
  • MAN NL 202 (загальна пасажиромісткість: 110, загальна кількість місць:28)
  • Mercedes-Benz 609 (загальна пасажиромісткість: 57, загальна кількість місць:21)

Резервний автобус:

  • Volvo B10 B (загальна пасажиромісткість: 74, загальна кількість місць:39)

Цими машинами володіють Мірошніченко Артем Костянтинович, ймовірно, брат 19-річного підприємця, та Мірошніченко Костянтин Аркадійович, ймовірно, його батько. Про це стало відомо зі свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу. 

Нагадаємо, що торік перевезенням до дач займався ФОП Артем Мірошніченко за 3,17 млн гривень. Тоді «Телеграф» припустив, що підприємець, ймовірно, є сином відомого у місті перевізника «Союз-Авто-Експрес» Костянтина Мірошніченка. Договір у Prozorro не публікували — тож дізнатися про вартість перевезення, відстань за маршрутами, пасажиропотік, витрати палива та розрахунки — не було можливості. Перевізника на 3,17 млн для кременчужан обрали без конкурсу — департамент послався на зміни у законодавстві про публічні закупівлі на період дії правового режиму воєнного стану в Україні.

У соціальній мережі Instagram «Кременчуцький Телеграф» розшукав єдину сторінку під ім’ям Артур Мірошніченко, який мешкає у Кременчуці. У його підписках ми знайшли й Артема Мірошніченка, його ймовірного брата. На момент публікації матеріалу на наше повідомлення Артур Мірошніченко не відповів.

На Instagram-сторінці Артема Мірошніченка ми побачили відео дрифтинга легкового авто на дорогах Кременчука. За інформацією з відкритих джерел, транспорт, який фігурував у відео, має ідентичні характеристики машини, яка зареєстрована саме на Артема Мірошніченка.

Які розрахунки

Цьогоріч виконавчий орган опублікував тендерну документацію, але розрахунків витрат не вказав, залишивши ці поля пустими. 

Відомо, що у перевезенні братимуть участь 4 водії, які отримуватимуть в місяць по 8 тисяч гривень. Зарплатний фонд на 5 місяців складає 160 тисяч гривень. 

Інша частина, а це понад 6,3 млн гривень, піде на покриття перевезень пільговиків. Раніше пресслужба міської ради повідомляла, що транспорти курсуватимуть за 17 маршрутами, у середньому двічі на тиждень і двічі в день, тобто вранці та ввечері (всього 4 рейси або 2 кругорейси). Середня протяжність маршруту складатиме 20 км.

У програмі соціального захисту населення Кременчука «Турбота» на 2024-26 роки вказано, що за 1 рейс міська влада витрачатиме понад 2 тисячі гривень. Водночас витрати на перевезення пільговиків у програмі зазначені на майже 8 млн гривень за 6 місяців. 

Які є корупційні ризики

Якщо на сьогодні говорити про компенсацію за перевезення пільговиків загалом, то цей процес не має чітких загально визначених правил в Україні й фактично проводиться у ручному режимі місцевою владою. До 2016 року проїзд пільговиків у транспорті покривала субвенція з держбюджету. Після змін у законодавстві ці витрати переклали на місцеві бюджети.

З такою неврегульованістю неможливо вказати реально обґрунтовані розрахунки на виплату компенсацій — це створює умови для їх розподілу місцевою владою на свій розсуд, що призводить до корупції, вказують громадські організації та фахівці, що займались описом корупційних схем в регіонах України. 

Нагадаємо, у Кременчуці опублікували графік та маршрути, за якими автобуси курсуватимуть на дачі.


 


2
Автор: Вероніка Білодід Фото: колаж: Христина Рисова
Теги: перевезення дачі Prozorro
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх