Кременчуцька династія перевізників. Хто цьогоріч возить пільговиків до дач

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 546

У тендерній документації не вказали розрахунки витрат на перевезення, залишивши ці поля пустими

Департамент соціального захисту населення Кременчука у квітні 2024 року оголосив тендер на послуги перевезення пільговиків до садово-городніх масивів (дачі). Вартість послуги склала майже 6,5 млн гривень. Відомо, що перевізник займатиметься цим до вересня 2024 року протягом 5 місяців. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

На тендер зайшов лише один учасник — підприємець «Мірошніченко Артур Аркадійович», який і став переможцем.

За даними Clarity Project, ФОП «Мірошніченко Артур Аркадійович» за час своєї діяльності має всього один контракт — як раз з департаментом соціального захисту.

Єдиний зв’язок Артур Аркадійович має ще з одним підприємцем — Мірошніченком Артуром Костянтиновичем, який був зареєстрований як ФОП кілька місяців тому, у березні 2024 року. І там і там вказані ідентичні номери телефону й електронна адреса, а також збігаються місця реєстрації. Документи від ФОП «Мірошніченко Артур Аркадійович» надавав підприємець Мірошніченко Артур Костянтинович. Як виявилось, підприємцю-новачку 19 років.

Артур Мірошніченко під час участі у закупівлі надав документи про наявність автобусів, які курсуватимуть до дач — усього їх 3 і є ще один, як резервний:

MAN NL 202 (загальна пасажиромісткість: 101, загальна кількість місць:37)

MAN NL 202 (загальна пасажиромісткість: 110, загальна кількість місць:28)

Mercedes-Benz 609 (загальна пасажиромісткість: 57, загальна кількість місць:21)

Резервний автобус:

Volvo B10 B (загальна пасажиромісткість: 74, загальна кількість місць:39)

Цими машинами володіють Мірошніченко Артем Костянтинович, ймовірно, брат 19-річного підприємця, та Мірошніченко Костянтин Аркадійович, ймовірно, його батько. Про це стало відомо зі свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу.

Нагадаємо, що торік перевезенням до дач займався ФОП Артем Мірошніченко за 3,17 млн гривень. Тоді «Телеграф» припустив, що підприємець, ймовірно, є сином відомого у місті перевізника «Союз-Авто-Експрес» Костянтина Мірошніченка. Договір у Prozorro не публікували — тож дізнатися про вартість перевезення, відстань за маршрутами, пасажиропотік, витрати палива та розрахунки — не було можливості. Перевізника на 3,17 млн для кременчужан обрали без конкурсу — департамент послався на зміни у законодавстві про публічні закупівлі на період дії правового режиму воєнного стану в Україні.

У соціальній мережі Instagram «Кременчуцький Телеграф» розшукав єдину сторінку під ім’ям Артур Мірошніченко, який мешкає у Кременчуці. У його підписках ми знайшли й Артема Мірошніченка, його ймовірного брата. На момент публікації матеріалу на наше повідомлення Артур Мірошніченко не відповів.

На Instagram-сторінці Артема Мірошніченка ми побачили відео дрифтинга легкового авто на дорогах Кременчука. За інформацією з відкритих джерел, транспорт, який фігурував у відео, має ідентичні характеристики машини, яка зареєстрована саме на Артема Мірошніченка.