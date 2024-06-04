Кременчуцька династія перевізників. Хто цьогоріч возить пільговиків до дач

Департамент соціального захисту населення Кременчука у квітні 2024 року оголосив тендер на послуги перевезення пільговиків до садово-городніх масивів (дачі). Вартість послуги склала майже 6,5 млн гривень. Відомо, що перевізник займатиметься цим до вересня 2024 року протягом 5 місяців. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
На тендер зайшов лише один учасник — підприємець «Мірошніченко Артур Аркадійович», який і став переможцем.
За даними Clarity Project, ФОП «Мірошніченко Артур Аркадійович» за час своєї діяльності має всього один контракт — як раз з департаментом соціального захисту.
Єдиний зв’язок Артур Аркадійович має ще з одним підприємцем — Мірошніченком Артуром Костянтиновичем, який був зареєстрований як ФОП кілька місяців тому, у березні 2024 року. І там і там вказані ідентичні номери телефону й електронна адреса, а також збігаються місця реєстрації. Документи від ФОП «Мірошніченко Артур Аркадійович» надавав підприємець Мірошніченко Артур Костянтинович. Як виявилось, підприємцю-новачку 19 років.
Артур Мірошніченко під час участі у закупівлі надав документи про наявність автобусів, які курсуватимуть до дач — усього їх 3 і є ще один, як резервний:
Резервний автобус:
Цими машинами володіють Мірошніченко Артем Костянтинович, ймовірно, брат 19-річного підприємця, та Мірошніченко Костянтин Аркадійович, ймовірно, його батько. Про це стало відомо зі свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу.
Нагадаємо, що торік перевезенням до дач займався ФОП Артем Мірошніченко за 3,17 млн гривень. Тоді «Телеграф» припустив, що підприємець, ймовірно, є сином відомого у місті перевізника «Союз-Авто-Експрес» Костянтина Мірошніченка. Договір у Prozorro не публікували — тож дізнатися про вартість перевезення, відстань за маршрутами, пасажиропотік, витрати палива та розрахунки — не було можливості. Перевізника на 3,17 млн для кременчужан обрали без конкурсу — департамент послався на зміни у законодавстві про публічні закупівлі на період дії правового режиму воєнного стану в Україні.
У соціальній мережі Instagram «Кременчуцький Телеграф» розшукав єдину сторінку під ім’ям Артур Мірошніченко, який мешкає у Кременчуці. У його підписках ми знайшли й Артема Мірошніченка, його ймовірного брата. На момент публікації матеріалу на наше повідомлення Артур Мірошніченко не відповів.
На Instagram-сторінці Артема Мірошніченка ми побачили відео дрифтинга легкового авто на дорогах Кременчука. За інформацією з відкритих джерел, транспорт, який фігурував у відео, має ідентичні характеристики машини, яка зареєстрована саме на Артема Мірошніченка.
Цьогоріч виконавчий орган опублікував тендерну документацію, але розрахунків витрат не вказав, залишивши ці поля пустими.
Відомо, що у перевезенні братимуть участь 4 водії, які отримуватимуть в місяць по 8 тисяч гривень. Зарплатний фонд на 5 місяців складає 160 тисяч гривень.
Інша частина, а це понад 6,3 млн гривень, піде на покриття перевезень пільговиків. Раніше пресслужба міської ради повідомляла, що транспорти курсуватимуть за 17 маршрутами, у середньому двічі на тиждень і двічі в день, тобто вранці та ввечері (всього 4 рейси або 2 кругорейси). Середня протяжність маршруту складатиме 20 км.
У програмі соціального захисту населення Кременчука «Турбота» на 2024-26 роки вказано, що за 1 рейс міська влада витрачатиме понад 2 тисячі гривень. Водночас витрати на перевезення пільговиків у програмі зазначені на майже 8 млн гривень за 6 місяців.
Якщо на сьогодні говорити про компенсацію за перевезення пільговиків загалом, то цей процес не має чітких загально визначених правил в Україні й фактично проводиться у ручному режимі місцевою владою. До 2016 року проїзд пільговиків у транспорті покривала субвенція з держбюджету. Після змін у законодавстві ці витрати переклали на місцеві бюджети.
З такою неврегульованістю неможливо вказати реально обґрунтовані розрахунки на виплату компенсацій — це створює умови для їх розподілу місцевою владою на свій розсуд, що призводить до корупції, вказують громадські організації та фахівці, що займались описом корупційних схем в регіонах України.
Нагадаємо, у Кременчуці опублікували графік та маршрути, за якими автобуси курсуватимуть на дачі.
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